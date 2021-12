Piden a Gustavo Petro no dejarse “provocar” de David Barguil 

Tras el polémico trino del senador y candidato presidencial del partido Conservador, David Barguil, en el que dio a entender que el abatimiento de alias 'El Paisa’ y alias ‘Romaña’, dos de los máximos cabecillas de las disidencias de las Farc en Venezuela, tiene afectados al senador Gustavo Petro y a la exsenadora y candidata Piedad Córdoba, miembros del Pacto Histórico, como el representante a la Cámara David Racero y el senador Iván Cepeda, le pidieron al líder de la Colombia Humana no dejarse “provocar”.

“A los amigos del Pacto Histórico los invito a no seguirle el juego al tal David Barguil. El más vago del Congreso que ahora solo con insultos a nosotros quiere a darse a conocer y cotizarse. Mi consejo para que Gustavo Petro no se deje provocar de él: águila no caza mosca”, escribió Racero en su cuenta de Twitter.

Le puede interesar: Iván Marulanda declina intención de regresar al Nuevo Liberalismo

El senador Iván Cepeda sostuvo que, “no considero mi adversario a cualquier advenedizo, a cualquiera de los tantos politiqueros que hay en este país. Sus insultos no ameritan mi atención. Nuestro debate es con sus poderosos jefes que los utilizan a ellos para distraernos. Pobres diablos”.

En otro trino, el congresista agregó: "Ante su falta de argumentos, algunos políticos degradan el debate público a la calumnia y a la frivolidad grotesca".

Pronunciamiento que recibió el respaldo del precandidato presidencial Alejandro Gaviria, quien señaló: "Tiene toda la razón Iván Cepeda en este reclamo", dijo en su Twitter.

Lea también: El Paisa y Romaña sabían que al seguir en ilegalidad estarían más cerca de la muerte: Emilio Archila

Finalmente, Nicolás Petro, hijo del senador Gustavo Petro, escribió: “que bajeza señor Barguil, solo ataques y nada de propuestas, con razón ni marca en las encuestas”, indicó.

Este martes, el senador Barguil aseguró que aunque no le alegra la muerte de ningún ciudadano, estas bajas podrían traerle tranquilidad a los colombianos que han sido víctimas de los crímenes que cometen estos desertores del proceso de paz.

“Si las muertes de #ElPaisa y #Romaña son efectivas y no una farsa de @NicolasMaduro para brindarles protección, me alegro, no de la muerte en sí, sino de la certeza de que nunca más podrán hacer más daño. Mis más sentidas condolencias a @petrogustavo y @piedadcordoba”, sostuvo.