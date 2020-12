Piden a la Procuraduría investigar el “derroche” de $12.000 millones en la Feria de Cali

Fuertes críticas ha recibido el alcalde Jorge Iván Ospina por los recursos que gastó en la realización de la Feria de Cali, que terminó este 30 de diciembre y que se desarrolló de forma virtual.

Algunos congresistas pidieron a los organismos de control como la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación que investiguen en qué se invirtieron los 12.000 millones de pesos que gastó la administración en este evento.

El representante a la Cámara del Centro Democrático Christian Garcés manifestó que es lamentable que se haya presentado este “derroche” en plena pandemia.

“Quienes se atrevieron a hacer cuestionamientos, denuncias sobre los malos manejos, el despilfarro, posibles casos de corrupción con la feria virtual, terminaron amenazados y lastimosamente la Alcaldía de Cali no da cuentas, no hay transparencia sobre los miles de recursos gastados”, indicó.

“La necesidad de apoyar a nuestros artistas, que han vivido un año tan difícil, se convirtió en la oportunidad para malgastar y beneficiarse de los recursos públicos por parte de algunos particulares”, añadió.

Por su parte, el senador Gabriel Velasco cuestionó que se haya promovido la participación de algunos artistas que se destacaron por enviar un mensaje grotesco en la Feria de Cali.

“No contento con derrochar 12.000 millones de pesos de los caleños en una feria que no tuvo ni impacto, ni audiencia, el alcalde Jorge Iván Ospina incluye en un horario familiar unas presentaciones protagonizadas por la vulgaridad y las malas palabras. Este show es vergonzoso y no representa la cultura de los caleños”, manifestó.

Los congresistas aseguran que la Feria de Cali también estuvo marcada por tres días de toque de queda que se decretaron para evitar más contagios de covid-19, los cuales pudieron haberse evitado con una mayor planeación y prevención, sin contar las aglomeraciones que generó la victoria del América en la final del fútbol colombiano.