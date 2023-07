Piden medidas urgentes por advertencia sobre racionamiento de energía

En el Congreso de la República expresaron su preocupación por la advertencia hecha por la empresa XM, sobre un posible racionamiento de energía en algunas regiones del país, debido a la alta demanda en el servicio.

Según la compañía, los apagones podrían darse en departamentos de la Costa, el Chocó, e incluso en la sabana de Bogotá.

Lea también: Preocupación por posible desabastecimiento de energía en algunas zonas del país

Ante esta alerta, la bancada Caribe del Congreso le hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se tomen medidas urgentes y se evite este posible racionamiento que puede perjudicar a millones de personas.

Los representantes Saray Robayo y Modesto Aguilera, que son los coordinadores de esta comisión accidental, pidieron al Ministerio de Minas y Energía implementar un plan de contingencia ante esta situación.

“Ante la inminente crisis que podría crearse por el racionamiento del servicio de energía eléctrica en los departamentos de Córdoba, Magdalena, Sucre, Cesar, Atlántico y Bolívar, como lo ha anunciado la XM, Operador del Sistema Integrado Interconectado Nacional (SIN), pedimos que se tomen las medidas del caso para contrarrestar posibles efectos en la transmisión de energía en los próximos días”, dijo Robayo.

Adicionalmente, los congresistas advierten que esta crisis puede empeorar por cuenta de la llegada del Fenómeno del Niño al país.

“¿Qué va a pasar con los recursos que tenemos del cargo por confiabilidad? ¿cuándo se van a usar y para qué? ¿Qué ha pasado con los proyectos de generación de energía no convencional? ¿Cómo se están armonizando las matrices hidráulicas y térmicas? ¿Por qué si producimos energía estamos en riesgo de no tener acceso a ella? Por ejemplo, en Córdoba tenemos a Urrá, pero no nos vemos beneficiados de tenerla”, se preguntó la legisladora.

Por su parte, el representante Aguilera dijo que “se viene advirtiendo que el Fenómeno del Niño traería complicaciones para nuestra región, pero desde ese momento el Gobierno ha sacado excusas y no se ha tomado ninguna medida efectiva. La inexperiencia y falta de planeación hoy pone en riesgo a los colombianos y como siempre, es la Región Caribe la que debe correr con los peores efectos”.

Dijo que el Gobierno Nacional debe fortalecer las redes de energía en la Costa Caribe, debido a que el consumo del servicio en esa región del país es mucho más alto debido al clima.

Consulte aquí: No se quede sin energía: esta semana habrá cortes de luz en más de 80 barrios de Bogotá

“Si se llega a dar el racionamiento nos veremos afectados por una catástrofe económica y social inminente, no podemos permitir de nuevo que sean nuestros comerciantes, empresarios y gremios productivos los principales afectados. Es necesario que el gobierno mire hacia nuestra región y le extienda la mano”, manifestó.

La representante Robayo recordó que en los años 90 el país ya tuvo que vivir un apagón y eso debió dejar lecciones aprendidas sobre los planes de contingencia que se deben implementar para evitar que esto vuelva a suceder.