El anuncio del analista e investigador político Ariel Ávila de lanzarse al ruedo político al aspirar al Senado de la República por el partido Alianza Verde ha generado distintas opiniones en sectores políticos.

Por ejemplo, el concejal de Bogotá Emel Rojas por el partido Político Colombia Justa Libres a través de su cuenta de Twitter le pidió a la Gerente del Canal Capital Ana María Ruíz, (donde Ávila lideraba y conducía un programa) no retransmitir sus emisiones.

"Aunque el señor Ariel Ávila tiene ya un programa propio en el canal, ustedes siguen repitiendo los programas pasados. Le solicito dejar de retransmitir los programas donde este precandidato a Senado aparezca. Esto es publicidad política clara", dijo el Concejal.

Además, recordó que tras el debate de control político "logramos que el señor Ariel Ávila no tuviera más su programa de TV pagado con nuestros impuestos para hacer campaña. Seguiremos revisando las parrillas para evitar que se use para politiquería", sostuvo.

En entrevista con RCN Radio, Ávila confirmó que renunció oficialmente a la Fundación Paz y Reconciliación, al Canal Capital, además de los periódicos El País y el Espectador.

"Me motivaron dos cosas, por un lado todos los números, todas las estadísticas me dan que este país quiere cambio, que está cansado de toda esta corrupción y de la clase política tradicional y yo quiero hacer parte del cambio, y claro, tengo cosas que aportar de toda mi vida de investigación", señaló.

Sobre el por qué escogió la Alianza Verde y no el Pacto Histórico, Ávila indicó que, "yo creo que en el Pacto Histórico hay gente que está haciendo cola desde hace mucho tiempo y yo no puedo ser como un paracaidista de llegar ahí y más cuando es una lista cerrada. A mí no me gustan las listas cerradas, me parece que es un tema antidemocrático y porque me siento mucho más cómodo en el partido Verde en las discusiones que se vienen para el país. Sin embargo, le agradezco al senador Gustavo Petro, yo siempre voy a ser una persona alternativa, estaré con el cambio de este país, pero tomé la decisión con el Partido Verde".

Por otra parte su anuncio fue aplaudido y celebrado por líderes políticos como Antonio Navarro, codirector del partido Alianza Verde y del senador Antonio Sanguino de esa misma colectividad.

"Bienvenido Ariel a nuestra lista Verde al Senado de la República. Nuevas y calificadas voces del Verde para ampliar la presencia alternativa en el Congreso que hemos realizado con dignidad y rigor", dijo el senador Sanguino.