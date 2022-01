Piden renuncia de María Paula Correa tras escándalo en contratos de asesor de Presidencia

En medio del escándalo protagonizado por Andrés Mayorquín, asesor de la jefe de Gabinete, María Paula Correa, quien es señalado de adelantar junto con su esposa, millonarios contratos, y quien ya no se desempeña como asesor de la Presidencia de la República, miembros de la oposición cuestionaron al Gobierno y rechazaron que se presenten estos hechos de corrupción.

La representante a la Cámara Katherine Miranda aseguró que hay una responsabilidad política que debe asumir la jefe de Gabinete María Paula Correa. "Él era uno de los asesores más cercanos que tenía ella en el Congreso de la República y en la Presidencia. Resulta insólito creer que ella no conocía de estos multimillonarios contratos, así que debe renunciar María Paula Correa por responsabilidad política frente al país".

La senadora Sandra Ramírez por el partido político Comunes señaló que “los que se escandalizaron tanto por el presupuesto de la Comisión de la Verdad, ¿dirán algo sobre los contratos que le dieron a la esposa del asesor presidencial de Duque por más de 1.200 millones o con el contrato del Fiscal por más 1.400 millones? o ¿esos no importan?”.

Ramírez agregó que “a los jóvenes les piden años de experiencia laboral para ocupar un cargo, pero a los amigos de este Gobierno sin experiencia alguna en el sector público les dan 24 contratos en 19 meses así como si nada. En fin, la ‘legalidad’”, sostuvo.

En esa línea, el representante a la Cámara Mauricio Toro indicó que “El Gobierno @IvanDuque es cómplice o demasiado incompetente. Se están robando el país en sus narices pero nunca saben nada Insisto: la lucha anticorrupción en este Gobierno es un discurso decorado, nada más (...). Queda claro que los controles anticorrupción en el gobierno Duque son nada más que un discurso decorado y un chiste”.

Por su parte, Ángela María Robledo aseguró que “como siempre este Gobierno presenta chivos expiatorios para sus actos de corrupción y en los altos mandos no pasa nada. La Sra María Paula Correa jefa del Gabinete de @IvanDuque pasó de "agache" frente a este nuevo escándalo en el llamado Gobierno de la legalidad”.

También hubo críticas y rechazo desde miembros del partido de gobierno, como las del representante a la Cámara Gabriel Santos.

“Hicieron campaña criticando el despilfarro en el gobierno pasado para hacerse elegir y salir con lo mismo. Amiguismo que permite que una sola persona se adueñe de más de 1.200 millones de pesos en contratos con 16 entidades. Que escándalo cómo despilfarran los recursos de la gente”, dijo Santos.

Cabe destacar que en un comunicado público, Correa señaló que no tenía conocimiento de los contratos que obtuvo su ahora exasesor.

“Con respecto a la información sobre los contratos que tuvo su cónyuge durante los años 2020 y 2021, me permito informar que no tenía conocimiento sobre ninguno de ellos y en ningún momento me pidió interceder ante ninguna entidad para contrato alguno. Confío en la buena fe de quienes trabajan dentro de mi equipo y rechazo de manera contundente cualquier conducta que falta los más altos estándares éticos, que debemos tener todos los funcionarios públicos, cero tolerancia con quien utilice su cargo para favorecerse”, dijo en un comunicado María Paula Correa.