Piden usar fondo del MinTic para mantener internet y móvil en cuarentena

La Asociación Colombiana de Usuarios de Internet propone usar el Fondo Único del Ministerio de las Tecnologías de la Información (TIC) para evitar riesgos de suspensión en los servicios de telefonía móvil e internet en medio de la cuarentena por la COVID-19.

La propuesta se dio a conocer en el concepto que la asociación envió a la Corte Constitucional, en medio del estudio que hace al decreto 464 sobre el uso de las telecomunicaciones en medio de la pandemia.

El decreto establece que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y postales no podrán suspender las labores de instalación, mantenimiento o adecuación de las redes requeridas para la operación del servicio.

También dice que si la persona no paga el servicio en la fecha establecida, tendrá 30 días de gracia para hacerlo; de lo contrario, el servicio se suspenderá. Pero la persona tendrá la opción se continuar pagando bajo la figura de recargas y tendrá 200 mensajes de texto gratis.

La Asociación señala que si bien el decreto entrega soluciones a quienes no pueden pagar a tiempo, no tiene en cuenta aquellas personas menos favorecidas que no podrían pagar por que no tienen sustento económico en medio de la pandemia.

“El uso de recursos del Fondo Único de las TIC, derivados del mismo sector, para asegurar que los usuarios puedan mantener sus servicios, especialmente aquellos que trabajan en economía informal o que tienen recursos económicos limitados”, dice el concepto.