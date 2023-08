Piedad Córdoba anuncia que de ahora en adelante llamará ‘hps’ a los congresistas

La senadora Piedad Córdoba, del Pacto Histórico, se refirió a la polémica que se generó luego de haber llamado ‘hp’ al senador Jota Pé Hernández, durante una sesión del Congreso en la que cuestionó el accionar político de su colega.

Córdoba, en vez de ofrecer disculpas por sus afirmaciones, solo justificó su comentario diciendo que todos los legisladores son ‘hps’, es decir, “honorables parlamentarios”.

Pero no solo eso, también anunció que de ahora en adelante se referirá a los demás congresistas de la misma manera y todos deben entender que no se trata de un insulto.

“Quiero hacer una moción relativa al hp. Yo creo que un rasgo de la inteligencia es el sentido del humor y yo creo que todos somos hp, porque todos somos ‘honorables parlamentarios’. Yo me refería jocosamente en ese sentido y de ahora en adelante cuando me refiera a usted hp María José (Pizarro) no le estoy diciendo cosa distinta a honorable parlamentaria”, indicó la dirigente política.

La primera declaración de la senadora Piedad Córdoba causó indignación en Jota Pé Hernández, quien le exigió respeto por su trabajo parlamentario.

“Piedad Córdoba no me baja de hp. No es la única, ni la primera congresista que lo hace, los ataques ya son constantes y creen que con eso me van a detener. No les tengo miedo y voy con más fuerza. No vine a hacer amigos, no me interesa la amistad de esta clase de politiqueros”, sostuvo.

La senadora también había señalado a Miguel Polo Polo de ser una persona que “no tiene cerebro”, lo cual provocó una dura respuesta de parte del representante a la Cámara.

“Señora Piedad Córdoba, respete, yo estoy muy orgulloso de mi raza negra a quien represento en esta curul le duela o no a la extrema izquierda. Motivo de vergüenza debe ser que una mujer que es cómplice de terroristas, violadores de niños y de derechos humanos, que fue amante de dictadores, hoy esté ocupando una silla en el Congreso, eso sí es motivo de vergüenza”, dijo.

“La que no tiene cerebro es ella, que para lo único que utiliza su cabeza es para el mal y para amarrarse un turbante en donde esconde dólares sucios manchados de coca y de sangre inocente”, indicó.