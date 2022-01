Piedad Córdoba asegura que derecha ecuatoriana busca incidir negativamente en elecciones colombianas 

La exsenadora Piedad Córdoba calificó como una felonía, el informe que le entregó Fernando Villavicencio, miembro de la Asamblea Nacional de Ecuador, al presidente Iván Duque, en el que se señalan presuntos vínculos de Córdoba con el empresario Álex Saab.

“Me parece una felonía lo que hizo este tipo Villavicencio, me parece una irresponsabilidad del presidente (Iván Duque) y del ministro del Interior (Daniel Palacios) que reciban a una persona que no tiene hija de vida sino prontuario, que además fue condenado a 18 meses por lo mismo, por calumnia y otra condena por manejo de impuestos y de recursos y no tener por lo menos la diligencia de verificar si está o no autorizado (…), El tipo es un asaltador de calle que vino aquí a liquidar a Santos, Correa y a mí”.

En su discurso, Córdoba reiteró que denunciará a Villavicencio y aseguró que esas acusaciones surgieron para liquidar al Pacto Histórico y a Gustavo Petro.

“Ellos vinieron aquí a acabar con Gustavo Petro y de paso conmigo, porque una acusación tan delicada me ponía a mí casi que en la obligación si hubieran pruebas de retirarme a las listas al senado, pues porque no lo iba a perjudicar. Yo sabía que no era sí, porque yo jamás he tenido negocios con él (Álex Saab)", dijo.



En un comunicado público, la excongresista también señaló que “es evidente que estas acusaciones sin fundamento fáctico, sin acervo probatorio alguno y sin base jurídica, solo tienen como objetivo incidir negativamente en el desarrollo de la contienda electoral prevista para este año en Colombia. Se trata de una fórmula que se ha repetido en diferentes países de América contra los gobiernos progresistas y genuinamente democráticos”.

Agregó que “'Lawfare' con 'Lawfare' se paga. El estado colombiano se prestó para realizar guerra jurídica interviniendo en las elecciones presidenciales ecuatorianas del año anterior, con el ridículo viaje del fiscal Barbosa para acusar al candidato de izquierda y ahora la derecha ecuatoriana beneficiada de estas acciones, se sirve para insuflar montajes que buscan la criminalización de quienes hemos denunciado estas acciones y que estamos haciendo política legalmente con la válida aspiración de derrotar a la derecha en los comicios de este año”, puntualizó.