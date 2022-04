Piedad Córdoba dice que no ha negociado nada a nombre de Petro, ni del Pacto Histórico

La senadora electa del Pacto Histórico Piedad Córdoba en un comunicado de siete puntos se pronunció a la decisión del candidato presidencial Gustavo Petro de "suspender todas sus actividades dentro de la campaña, hasta que pueda resolver, ojalá, favorablemente, las sindicaciones jurídicas que se le hacen".

De acuerdo con Córdoba acepta la solicitud de suspender sus actividades pues "nada más lejano a mi interés que ser usada como excusa por los enemigos de la democracia para que se empañe nuestra inminente victoria electoral".

Sin embargo, confirmó que se mantendrá dentro del Pacto Histórico, "convencida de que es la opción para sacar al país de la profunda crisis actual".

En ese sentido, recordó que está en disposición para que la Comisión de Ética del Pacto Histórico la investigue y pueda ejercer su derecho a la defensa "ante la persecución política desatada en mi contra por los enemigos del cambio".

Y agregó: "Solicito que mi comparecencia tenga plena publicidad, siendo abierta al público y a los medios de información que han pretendido por enésima ocasión enlodar mi buen nombre y cercenar mi derecho a hacer política. Estoy segura que mi inocencia y mi carácter de perseguida política van a ser reconocidos nuevamente como en todos los episodios anteriores documentados ante las autoridades pertinentes".

Además, la Senadora electa confirmó ante los rumores de una presunta reunión con privados de la libertad "como es de público conocimiento mi hermano Álvaro se encuentra privado de su libertad con fines de extradición por una acción de entrampamiento orquestada por agentes de la DEA, para afectar la campaña electoral del Pacto Histórico, como ha denunciado el mismo Gustavo Petro".

"En mi calidad de abogada y haciendo uso de mi tarjeta profesional he visitado su sitio de reclusión durante este año, pero ninguna otra penitenciaria. Álvaro tiene derecho a su presunción de inocencia y a ser juzgado acorde a las leyes colombianas, por lo que lo he respaldado familiar y legalmente, pero ello no implica ningún acuerdo clientelar con capos del narcotráfico para conseguir apoyo electoral, ni para ofrecer promesas incumplibles; máxime si se habla de privados de libertad en cárceles distintas a La Picota. No he negociado nada a nombre del Pacto Histórico, ni de Gustavo Petro", señaló.

Finalmente, Piedad Córdoba recordó que espera la respuesta del derecho de petición enviado a la Fiscalía General de la Nación.

"Que se me informe sobre seguimientos, interceptaciones legales o investigaciones en mi contra, sin obtener respuesta alguna hasta la fecha. Esta omisión a mi derecho constitucional me ha impedido esclarecer las acusaciones y rumores ante las autoridades, así como ejercer mi derecho a la legítima defensa. La claridad solicitada a la Fiscalía es urgente, máxime cuando medios de información señalan que estoy siendo seguida por organismos de inteligencia sin poder verificar su legalidad, hechos por los que ya ha sido condenado el Estado colombiano y por los que sigo a la espera de ser resarcida", puntualizó Piedad Córdoba.