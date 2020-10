Piedad Córdoba no declaró ante la Fiscalía por el crimen de Álvaro Gómez Hurtado

La ex senadora Piedad Córdoba no compareció ante la Fiscalía General de la Nación para rendir declaración juramentada dentro de la investigación que se sigue para esclarecer el magnicidio del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado.

Así lo confirmó Ingrid Bibiana Muñetones, abogada de la familia de Álvaro Gómez quien indicó que las diferentes partes del proceso se conectaron para la respectiva diligencia virtual, no obstante la ex senadora no asistió a declarar y tampoco presentó una excusa formal.

La jurista explicó que ahora la Fiscalía deberá evaluar si declara a la excongresista como una testigo renuente y en ese efecto si ordena se le conduzca con policía para que atienda el llamado de los investigadores o por el contrario, desiste de dicho testimonio.

“La renuencia tiene unas consecuencias. La renuencia, es por no comparecer por motivos que no estén debidamente justificados y en caso tal la ley establece que se debe hacer la conducción policial”, dijo la abogada Muñetones.

Así mismo, sostuvo: “Yo solicite en audiencia que se establezca que sucedió y se establezca si estamos ante un caso de un testigo renuente habida cuenta de la declaraciones públicas de la ex senadora de desconocer el fuero de la Fiscalía”.

De igual forma, señaló que la representación civil de la familia se mantienen en la necesidad de que no se traten de desviar el curso de las investigaciones en este caso.

“Si en definitiva la ex senadora Piedad Córdoba no comparece se pide no se genere un desgaste para la administración de justicia con este tipo de actuación. Se podría decir que de cierta manera está contribuyendo a hipótesis que estamos seguros que no es apegada a la realidad”, dijo Muñetones.

Este llamado a rendir una declaración se produjo luego de que la excongresista asegurara de manera insistente en que ella sabe quién ordenó el crimen de Álvaro Gómez e incluso que tiene pruebas en torno a ello.

Recientemente, llamó la atención un trino que sobre este tema puso Piedad Córdoba, a propósito de la reunión que sostuvieron el expresidente Juan Manuel Santos, miembros del partido Farc, el senador Iván Cepeda y otros.

“Señor Premio Nobel Juan Manuel Santos, exministro Cristo, senador Cepeda, señores Timochenko y Carlos Lozada, ya que se están reuniendo para avanzar en la verdad, sería muy bueno que la encontraran sobre el asesinato del doctor Álvaro Gómez Hurtado. Y que por ahí derecho le cuentan la verdad al expresidente Samper”, señaló.

De acuerdo con Piedad Córdoba, es muy importante saber la verdad porque por el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado "hay unos militares pagando los platos rotos”.