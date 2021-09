Piedad Córdoba oficializa su aspiración al Senado con el Pacto Histórico

Con un emotivo discurso, este jueves desde el Hotel Tequendama en Bogotá, la líder política Piedad Córdoba oficializó su adhesión al Pacto Histórico liderado el precandidato presidencial Gustavo Petro para llegar al Congreso de la República.

"Yo estoy aquí por él (Gustavo Petro) y vine aquí por él, y vuelvo a la política por él, porque estoy convencida de que vamos a ganar las elecciones, de que no vamos a perder, de que hoy no nos podemos dar el lujo de perder y esa obligación radica en cada uno de nosotros”, sostuvo Córdoba.

En medio de su discurso la excongresista manifestó que "no se puede ser indiferente ante la realidad del país. La historia me llama, estamos en deuda con ella".

"No vuelvo a la política, porque todas y todos aquí sabemos que nunca me fui. Luego de la intensa persecución de la que he sido víctima, había decidido no seguir haciendo lo mismo dentro de un sistema electoral que carece de transparencia y un legislativo convertido en ornamento por el Gobierno de turno. Me resisto a ser indiferente ante este momento histórico, me resisto a ver pasar nuevamente la oportunidad de revivir los olvidados ideales del pueblo gaitanista, esos ideales que me conducen y que me tienen hoy frente a ustedes", dijo Piedad Córdoba.

La exparlamentaria manifestó que espera la unión y el protagonismo de las mujeres en esta nueva participación política.

"No soy Piedad, soy Poder Ciudadano. Quiero que se pacte con las mujeres y feministas, que se pacte con los pueblos étnicos, que se pacte con las y los liberales del pueblo, que se pacte con las regiones y territorios olvidados por el centralismo, que se pacte con el poder soberano que no reside en siglas, corporaciones, ni jerarquías".

Córdoba agregó: "Quiero como Jaime Bateman que hagamos ahora sí, el sancocho nacional. No vengo a unirme individualmente, sino a que juntemos nuestras luchas. Queremos pactar con el poder de la ciudadanía, ese mismo poder que en las calles derribó la reforma tributaria. Venimos a contribuir a construir un Pacto para sacar a Colombia de esta crisis histórica, social, humanitaria, diplomática y de todo orden. Creemos en la democracia real, pero con plenas garantías. Queremos se proteja ese derecho inalienable a la participación política del que forman parte inescindible la protesta y la movilización. Doctor Petro hagamos hoy un pacto con esta juventud, ni un solo ojo mutilado, ni una sola vida joven más arrebata por protestar en las calles", dijo Piedad Córdoba.

Incluso en su discurso enfatizó en la crisis económica que enfrenta el país.

"Estamos ante la peor crisis económica desde que se miden indicadores macroeconómicos en el país. en una profundización de la crisis económica que afecta no solo a los sectores más empobrecidos, sino a clases medias, MPYMES y profesionales, golpeados también por la destrucción del aparato productivo interno y el deterioro de los ingresos de las mayorías. No es pues, un accidente del Covid la actual situación de emergencia social, sino más bien que nuestra economía ha sufrido una pandemia de por lo menos 30 años", añadió.

Entre tanto Gustavo Petro quien asistió al evento oficial junto con políticos como los senadores Gustavo Bolívar, Iván Cepeda, Germán Navas y Armando Benedetti señaló que el Pacto Histórico "hoy está recogiendo lo mejor del pensamiento crítico colombiano".