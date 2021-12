Piedad Córdoba pide que no extraditen a 'Otoniel' y explica por qué

Ante la Comisión de la Verdad la excongresista Piedad Córdoba, pidió que no sea extraditado a Estados Unidos Dairo Antonio Úsuga David, alias 'Otoniel' hasta que no comparezca ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Lea además: Salario mínimo en Colombia: mesa de concertación empezará de forma virtual

En ese sentido, le hizo un llamado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que garantice que antes que el máximo jefe del 'Clan del Golfo', sea extraditado a Estados Unidos donde deberá responder por delitos relacionados con el tráfico de drogas, entregue su versión completa sobre el conflicto armado interno.

“¿Por qué se lo van a llevar con la verdad?, ¿Cómo así que el señor se va a ir bien tranquilo? Ya la familia está en los Estados Unidos y las víctimas no van a tener derecho a la verdad. La JEP tiene que tomar una iniciativa en ese sentido para lograr efectivamente que él cuente la verdad”, dijo.

Córdoba entregó un extenso documento ante la Comisión de la Verdad en el que advierte se encuentran las evidencias de 'persecución sistemática' que se planificó y ejecutó en contra suya de su entorno familiar.

Durante su encuentro que duró más de tres horas, recordó el episodio de su secuestro y de cómo alias 'Otoniel' cuando estaba al mando del EPL perpetró el plagio.

“A mí me secuestró el EPL en la zona del Urabá, porque decían que en esa época habían asesinado a una gente del EPL y la gente pensaba que yo era del grupo de Bernardo Guerra. Yo no tenía nada que ver con ese movimiento, yo era de izquierda liberal de William Jaramillo y, a mí me retuvieron durante un día con los compañeros que iba, porque teníamos que confesar que habíamos matado a unos señores que ni teníamos idea que existían; este señor (Otoniel) hizo parte de eso”, dijo.

Entre tanto, se refirió al empresario Álex Saab y de nuevo aseguró que no existe ningún vínculo con el ahora procesado en Estados Unidos por lavado de activos.

“¿Yo qué diablos voy a saber? Primero es que yo no vivo allá (en Venezuela). No soy ministra ni soy asesora ni soy nada. Yo no sé nada del señor Saab. Yo lo conocí, sí, claro, pero de sus negocios yo no sé”, dijo.

Córdoba también se refirió a los hechos de violencia armada en los que no solo ella sino también su familia fueron víctimas, dijo que hubo planificación de montajes y que también pretendieron afectar su economía a través de bloqueos financieros.

Consulte aquí: Citan a imputación de cargos a Andrés Escobar por ataques a manifestantes durante el paro nacional

También reveló que su hijo el exsenador Juan Luis Castro, renunció tras ser víctima de presiones y de ataques que finalmente lo obligaron a dimitir a la curul.

“Él me dijo que se había metido a la política porque quería limpiar mi nombre, que no era justo todo lo que había pasado; no resistió. Cuando empezaron nuevamente con que me iban a meter a la cárcel y que me iban a extraditar, mi hijo dijo: -mamá, yo soy capaz con esto-", afirmó.