Piedad Córdoba se posesionó como senadora en la clínica donde está hospitalizada

Piedad Córdoba, quien se encuentra delicada de salud y recluida en una clínica de la ciudad de Medellín, tomó juramento como nueva senadora de la República de la coalición del Pacto Histórico.

El presidente del Congreso, Roy Barreras, viajó a la capital antioqueña en donde le tomó juramento a Córdoba en el centro asistencial.

“Cumpliendo con la Constitución y la Ley y a petición de sus hijos, he juramentado a la senadora electa Piedad Córdoba en su lugar de hospitalización. Las diferencias políticas no serán en ningún caso motivo para negar derechos constitucionales y legales. Garantías para todos”, reveló Barreras.

Lea además: Piden incluir a Piedad Córdoba y Sandra Ramírez en la lista de terroristas de Estados Unidos

La legisladora estuvo algunos días en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica El Rosario, luego de presentar complicaciones, al parecer, por una infección urinaria que posteriormente pudo ser controlada. Después de algunos días, Córdoba logró salir de la UCI y está en hospitalización general recibiendo atención médica.

El pasado 19 de julio, un día antes del inicio de sesiones en el Congreso de la República, la dirigente política había reconocido que no eran buenos tiempos para ella.

“Me siento un poco mejor pero aún no hay dictamen de lo que padezco. Soy una persona habituada a la adversidad, yo me envalentono con el viento en contra. Pero si les hablo con franqueza no son buenos tiempos. Muchas gracias por todos los mensajes de apoyo”, había manifestado.

La ley da plazo a los congresistas que resultados electos en los pasados comicios legislativos de posesionarse hasta ocho días después de la instalación de las sesiones ordinarias, ya que de lo contrario se ven expuestos a una pérdida de investidura, también denominada ‘muerte política’.

El asumir su cargo, en este caso ante el presidente del Senado, Roy Barreras, le da la posibilidad de disfrutar de los beneficios que tiene como parlamentaria, incluyendo el pago de su sueldo. Sin embargo, la dirigente no asistirá por ahora a las sesiones mientras se encuentra convaleciente.

Lea también: Congreso pospone fecha de elección del Contralor General