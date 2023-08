Piedad Córdoba tilda de ‘HP’ a Jota Pé Hernández y senador hace fuerte reclamo

Un enfrentamiento quedó planteado entre los senadores Piedad Córdoba y Jota Pé Hernández, luego de una fuerte declaración que hizo Córdoba en una sesión de la Comisión Séptima en donde lo tildó de “hp”.

“Yo fui secuestrada por Carlos Castaño, por eso me indigna tanto cuando ese tipo hp, perdón Jota Pé, discúlpenme el lapsus, dice lo que dice sin conocer la trayectoria de uno. Yo estuve exiliada, tuve una hija desaparecida cinco años, tuve que sacar mis hijos 13 años fuera del país. Acabo de pedir una cita a la UNP y tenemos que ser garantistas y aplicar lo que quisiéramos para nosotros”, dijo Córdoba.

Esto hizo que el senador Hernández le hiciera un fuerte reclamo, tras advertir que sería gravísimo para la opinión pública si él como hombre hubiese insultado a una senadora.

Consulte aquí: "No es un incentivo para sicarios": Francia Márquez sobre política de ‘pagar para no matar’

“Sería gravísimo, escándalo nacional, queja disciplinaria y hasta se cae este recinto donde el senador Jota Pé trata de hp a una senadora, pero si lo hacen conmigo entonces es normal. Yo entiendo la molestia que hay en algunos compañeros por la forma como muestro el Congreso y hay algunos que quieren detenerme políticamente”, manifestó.

Dijo que seguirá haciendo denuncias sobre los hechos de corrupción que pasan en la política y notificó a la plenaria que no se detendrá en su labor.

“Tener un Congreso abierto no es ningún insulto, pero tratar a otro de hp es un insulto, eso es gravísimo, como lo han hecho en la plenaria del Senado y como lo hicieron en la Comisión Séptima. No me voy a detener ante estos insultos porque soy una persona que llegó aquí sin miedos, les aseguro que no me da miedo enfrentar al que sea. Yo no vine aquí a hacer amigos y espero que no lo tomen a mal, seguiré haciendo denuncias de corrupción”, sostuvo.

Puede leer: Francia Márquez defiende a Petro por el regreso de Laura Sarabia ¿Qué dijo?

La senadora Piedad Córdoba no solo se refirió al también senador Jota Pé Hernández, sino que aseguró que el representante a la Cámara Miguel Polo Polo “no tiene cerebro”.