Plagio de Jennifer Arias: Fiscalía investigará a la coautora de la tesis

Sin embargo, el texto presentado por Leidy Lucía Largo no tenía relación ni coincidencia con el remitido por el director de la tesis Manuel Caderón Ramírez quien ya había remitido el documento digital del trabajo titulado 'Los OCAD'S y su contradicción con las teorías de la elección nacional" para la maestría en Gobierno y Políticas Públicas.

El pasado 4 de noviembre se conoció que Leidy Lucía Largo Arango había sido designada como coordinadora de la Oficina de Control Interno de la Cámara de Representantes, la cual que depende directamente de su compañera de tesis, Jennifer Arias.

Tanto Arias como Largo han negado haber hecho plagio en la tesis de grado, asegurando que tenían todas las pruebas para demostrar que el trabajo cumplió con todos los requisitos de calidad exigidos por la Universidad.

Sin embargo, pese a las solicitudes no han mostrado el documento completo de la tesis ni allegado los soportes de su trabajo, advirtiendo que no encuentran los documentos en sus computadores personales.

Tras conocerse el comunicado del Externado, Arias aseguró que se le vulneraron sus derechos de contradicción puesto que no se le permitió ejercer su defensa.

“Con la tranquilidad de siempre actuar bajo los preceptos de la Ley, manifiesto que NO he cometido plagio alguno. Solicito a la @UExternado que cumpla con el debido proceso y me permita ejercer el derecho de contradicción. Las autoridades judiciales esclarecerán estos hechos”, trinó.