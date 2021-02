El presidente Iván Duque señaló que el plan de inmunización es un propósito nacional, "apartado de los odios y de la politiquería, con el fin de lograr la reactivación segura". Las declaraciones las dio el mandatario a una semana de iniciar la vacunación masiva contra la covid-19 en Colombia.

“Nos dijeron hace unos meses que no teníamos negociaciones de vacunas, que no había contratos, que (los negociadores) no hablaban inglés, que no teníamos cronograma, que no había plan, sin embargo, ya se compraron las vacunas, se negociaron a tiempo, se le informó al país, se le dijo que vacunaríamos en el mes de febrero, y por eso el próximo 20 empezaremos el programa de vacunación”, indicó el mandatario.

El presidente Duque además hizo énfasis en que la vacunación no puede ser "un vehículo para hacer politiquería o para sembrar odios, o para sembrar división; este tiene que ser un proyecto de país: vacunación masiva y reactivación segura, para que Colombia salga adelante. ¡Así tiene que ser esta tarea!”.

Reiteró que el Plan Nacional de Vacunación masiva se adelantará gradualmente y con criterios científicos claros, como el hecho de empezar por vacunar a quienes están más expuestos a morir por esta enfermedad.

"Ningún país en el mundo tenía un manual de instrucciones o una cartilla para enfrentar la pandemia. Sin embargo, a pesar de los duros efectos del virus, el país ha venido avanzando con acciones de Gobierno como la duplicación de la capacidad de las UCI y laboratorios, así como en el apoyo a los más vulnerables", señaló.

El presidente Duque indicó que “no faltaron las voces catastróficas que nos decían que no íbamos a tener ventiladores, no va a haber pruebas, no van a haber hisopos, no van a poder duplicar las UCI”.