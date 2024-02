¿Plan tortuga? Trámite de la reforma pensional se frustra de nuevo por falta de quórum

La reforma pensional sufrió un nuevo revés en la plenaria del Senado, ya que este miércoles tampoco hubo quórum para terminar con el proceso de votación de los impedimentos de los congresistas.

La oposición volvió a poner en marcha su estrategia de salirse del recinto y dañar las mayorías para evitar que la iniciativa avance en segundo debate.

La senadora Paloma Valencia dijo de frente que no se puede permitir que este país se vuelva inviable en los próximos 50 años, convirtiendo la bomba pensional que hoy existe en una “bomba atómica”.

“Hay que destruir todos los quórum y la decisión de la bancada del Centro Democrático es no contribuir a ayudar a la aprobación de una reforma que destruye las posibilidades de que el país sea viable en el futuro”, sostuvo.

“Vamos a dilatar para el tiempo se le acabe a la reforma y cuando llegamos a coger vamos a votar por el archivo y le pediremos a todos los colombianos que le pidan a sus partidos y congresistas que voten en contra de la reforma”, sostuvo.

La senadora Valencia afirmó que el Gobierno Nacional está repartiendo mermelada para lograr a como dé lugar la aprobación de esta iniciativa.

“Tenemos mucho miedo de la cantidad de mermelada que está corriendo por el Congreso, tenemos miedo de que los congresistas cambien de posición, así que haremos todo lo posible para que el proyecto se dilate y no se apruebe”, dijo.

La senadora María José Pizarro, vicepresidenta de la corporación, cuestionó la estrategia del Centro Democrático y dijo que se trata de un “plan tortuga” que le hace mucho daño al país.

“Pues me parece que es lo peor que debería hacer, una bancada seria, que ideológicamente defiende principios, que esté recurriendo en esta leguleyada para evitar que aquí se dé la discusión. Los colombianos quieren ver al Congreso dando la discusión, yo estoy preparada para defender la reforma pensional y decir por qué es necesaria (…) pareciera que los que no están preparados son ellos, que se movilizan con argumentos en Twitter, pero no en la plenaria”, indicó.

Aún faltan pocos impedimentos por resolver en la plenaria del Senado para que la iniciativa pueda avanzar en su discusión. Se espera que una vez culmine este proceso, los parlamentarios arranquen la discusión de las ponencias negativas que buscan que se hunda el proyecto.