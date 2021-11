Por su parte, el senador y también precandidato John Milton Rodríguez, quien pertenece a la bancada provida, dijo que se deben brindar alternativas diferentes a las mujeres que quedan en estado de embarazo, incluso en casos de abuso sexual, y no quieren tener al bebé.

Lea también: Detención domiciliaria contra tres integrantes de la 'Primera Línea' de Bogotá

“En un caso extremo, por ejemplo en una violación, en la que el Estado no pudo proteger a esa mujer o a esa joven, no la pueden dejar sola y debe concurrir con ella en garantizarle el derecho a la educación, de trabajo y de salud. Y si ella no quiere criar a ese bebé, a esa niña, pues que lo pueda entregar en adopción con la garantía del Estado”, añadió.

Las ponencias que están siendo estudiadas en la Corte Constitucional plantean que el aborto debe ser permitido de manera libre en el país. No obstante, aún no hay una decisión definitiva frente a este tema.