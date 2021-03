El exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró en entrevista con Noticias RCN que está trabajando de la mano del político Alejandro Char y el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, de cara a las presidenciales del año 2022.

"Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que el país no caiga en procesos populistas. Se trata de una reunión de amigos porque cada uno de nosotros hemos trabajado desde distintas regiones. Además, ninguno es jefe del otro y lo único que buscamos es el bienestar del país", aseguró.

Y agregó: "Tengo una visión contraría a la 'Petromadurista', tengo una visión de progreso y no puedo estar de acuerdo con el odio o la lucha de clases. Esa visión lo que hace es que en campaña hablan de superación de pobreza, pero cuando llegan a los gobiernos lo que se ve es retroceso".

En este sentido, de cara a las presidenciales de 2020, aseguró que aunque tiene una relación muy cordial con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, se considera una persona independiente.

Por otro lado se refirió a las declaraciones de la alcaldesa Claudia López sobre los migrantes venezolanos, dijo que fueron desafortunadas. "Me parece muy grave criminalizar una nacionalidad. Los que criminalizan hoy a los venezolanos son los que antes admiraban programas como los de Maduro y Chávez, que han traído mucha destrucción".

Finalmente, se refirió acerca de la Reforma Tributaria y aseguró que aún no puede pronunciarse porque no existe un proyecto formal de parte del Gobierno Nacional. "Tiene que ser un proyecto de amplia discusión que no afecte a las clases medias y más vulnerables".