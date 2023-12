El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, hizo una férrea defensa de sus estudios, desde la primaria y secundaria, además de sus actividades académicas universitarias y especializaciones en medicina a nivel nacional e internacional, tras las denuncias del abogado Edward Morrón, quien señaló que Jaramillo no estudió en Suecia, como suele mencionar.

El funcionario, en una rueda de prensa y con certificados originales en mano, se defendió y explicó cómo adelantó sus estudios en Suecia y en Austria.

“Ante este intento de poner en entredicho mi formación académica y profesional, así como mi honorabilidad, me encuentro en la obligación de manifestar y aclarar al pueblo colombiano que, con el apoyo de mi padre, Alfonso Jaramillo Salazar, de mi madre Hilda Martínez de Jaramillo, y con mi propio esfuerzo tuve la oportunidad de prepararme bajo los más altos estándares de calidad tanto en Colombia como en el extranjero, con el propósito de servir a los colombianos de la mejor manera y salvar vidas, en especial, de los niños y niñas de nuestro país”, indicó en un comunicado.

Jaramillo además señaló que se siente orgullosos de sus logros académicos. “Mis estudios están certificados por el Icfes y por la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame) que soy cirujano cardiaco y estoy certificado por miles de personas que yo operé, que hice un fellow de dos años en Suecia para poder venir aquí y prestar mis servicios como cirujano cardíaco pediátrico", sostuvo.

Indicó además que "creo que los éxitos que tuve puede ir a las clínicas donde yo trabaje y pueden constatarlo con los pacientes que yo opere y me siento inmensamente satisfecho y nadie me puede quitar a mí lo que yo soy podrán quitarle cualquier otra cosa, pero menos mi honra y la transparencia y honorabilidad que siempre he tenido en toda mi vida”, manifestó.

Estudios

Según la trayectoria del ministro de Salud, el 23 de noviembre de 1967 el Colegio Tolimense de Ibagué, Tolima, me otorgó el título de Bachiller Académico.

El 18 de junio de 1971 el Rijks Hogere Landbouw School de Países Bajos me otorgó diploma como Tropische en Subtropische Leergang Met Specialisatie in Veeteelt.

El 20 de diciembre de 1977 la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario me otorgó el Título de doctor en Medicina y Cirugía.

En virtud de estudios cursados desde el 1° de octubre de 1982 hasta el 30 de junio de 1983 (Un año académico) "la UNIVERSITÄT ZU WIEN - MEDIZINISCHE FAKULTÄT D.S.S. me otorgó el 30 de junio de 1983 el título de Specialized Surgery (Abdominal)", sostuvo.

El 4 de julio de 1994, la autoridad competente para emitir certificados de posgrados médicos en Suecia, The Swedish Board Of Health and Welfare, le otorgó la calificación de Specialist Of Thoracic Surgery.

A través de la Resolución No. 0820 del 03 de abril de 1995 “por la cual se convalidan unos títulos obtenidos en el exterior” el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior –Icfes resolvió en su artículo primero “convalidar y reconocer para todos los efectos académicos y legales en Colombia los títulos de Diploma In Specialized Surgery (Abdominal)”, otorgado el 30 de junio de 1983, por Universitat Zu Wien, Viena, Austria y el de Specialist Of Thoracic Surgery, otorgado el 4 de julio de 1994, por The Swedish Board Of Health and Welfare, Stockholm, Suecia, a Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, ciudadano colombiano, con cédula de ciudadanía 19.111.936 de Bogotá, como equivalentes al título de Especialista en Cirugía Cardiovascular y Toraxica, que otorgan las instituciones colombianas de educación superior, de acuerdo con la Ley 30 de 1992”.

El 20 de abril de 1995, la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame) certificó que el suscrito “llenó los requisitos académicos fijados por la Asociación, para ser registrado como Especialista en Cirugía de Tórax y Cardiovascular”.

Adicionalmente, con el ánimo de seguirme preparando y cualificando, desde julio de 1994 hasta junio de 1996 realicé un Fellow Program In Cardiac Surgery With Major Training In Paediatric Cardiac Surgery in University Hospital Uppsala Sweden lo cual fue debidamente certificado por el Thoracic And Cardiovascular Center – Department of Thoracic and Cardiovascular Surgery del mismo University Hospital Uppsala Sweden.

De igual manera, desde enero de 1995 hasta noviembre de 1995 realizó un Pediatric Cardiac Surgery Fellow in University Hospital Lund Sweden el cual me fue certificado por el Department Of Cardiothoracic Surgery of Paediatric Cardiac Surgery del mismo University Hospital Lund Sweden.

“La facultad de medicina Ascofame dice que avala estos estudios como cirujano de tórax y cardiovascular. Es importante decir que permanecí dos años más en Suecia y estuve preparándome para operar a niños del corazón en los llamados entrenamiento fellow, donde las certificaciones las entregan directamente los hospitales donde estuve trabajando y estuve rotando por diferentes instituciones u ciudades”, dijo.

Explicó que cuando estuvo como representante a la Cámara en 1986, se retiró de manera temporal, desde septiembre y regresó hasta julio de 1983, utilizando una figura de suplente, en la que lo reemplazó Rómulo Perdomo.

“En ese tiempo en la política se permitía tener suplente y por eso fue que logré viajar y estudiar”, puntualizó.