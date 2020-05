Podría haber más casos de 'perfilados' por el Ejército, advierte la Flip

Vaca aseguró que "esto no tiene elementos nuevos. Salen algunos miembros del Ejército, el presidente habla en su alocución por unos minutos sobre el tema(...) a mí francamente me decepciona esta lista porque son periodistas con mucha trayectoria que han sido perseguidos en el pasado y parece que esta situación quiere ser normalizada y no lo es".

El director ejecutivo de la Flip que también le preocupa que algunos medios jóvenes estén siendo "perfilados" por el Ejército y agregó que eso también afecta no solo la democracia en general, sino que "es un mensaje fuerte para las nuevas generaciones".

"En esta lista vemos que hay periodistas muy jóvenes, recién egresados. Acá el reto del Gobierno es mucho mayor. Queremos que la fuerza pública garantice la democracia y no que viole los derechos. No estamos dispuestos a normalizar esta situación", señaló.

Pedro Vaca aseguró que hace unos meses y a propósito de situaciones similares, esa organización pidió medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"Queremos llevar esto ante instancias internacionales para garantizar que se hagan las respectivas investigaciones y se refleje en los resultados de las mismas", puntualizó.