Polémica entre minSalud, EPS y pacientes por nuevo modelo de reclamos 

Un verdadero choque se presentó en la socialización del nuevo modelo para la gestión de reclamos formulados por los usuarios, entre el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, los representantes de las EPS, las asociaciones de usuarios y los pacientes.

La iniciativa presentada por el Superintendente Nacional de Salud, Ulahy Beltrán, le apunta a una vigilancia, inspección, y control a los actores que tienen la responsabilidad del aseguramiento como las EPS del régimen contributivo, subsidiado, indígenas y el régimen especial de las entidades de salud en Ecopetrol, Fuerzas Militares, Policía Nacional, unidades de salud de las universidad públicas y magisterio.

“Queremos que una queja sea atendida para generar una respuestas más oportuna, eficaz y con capacidad resolutiva y que el usuario que pone la queja pueda monitorizar su recorrido, buscamos que se tenga una orden inmediata de atención apenas se coloque el reclamo de tal modo que se garantiza la defensa del derecho a la salud y lo último es que los recursos públicos que se utilizan para garantizar el derecho a las salud, sean operados por agentes que cumplan su objetivo por eso cuando exista la negativa del servicio serán trasladados este tipo de elementos informativos a la Contraloría General de la República para que ellos en su real y saber entender puedan determinar si existe o no detrimento patrimonial”, explicó.

Dijo que en el último año van un millón 300 mil motivaciones de insatisfacción, evidenciadas por parte de los canales institucionales por parte de la superintendencia.

“Ese tipo de cifras son suficientes para pensar que esto no puede continuar así porque el 40% de estas quejas son súplicas de vida, donde las personas estando afiliadas manifiestan que no están protegidas ni aseguradas y requieren de la ayuda del auxilio de la Superintendencia Nacional de Salud”, manifestó.

Tras estos anuncios el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en su intervención fue enfático en señalar ante los representantes de las EPS, IPS, Asociaciones de usuarios y pacientes que en la reunión estaban los privilegiados de vivir, estudiar, viajar y ser independientes.

“Aquí está el privilegio de Colombia, pero nosotros tenemos que entender que hay 50 millones de colombianos entre ellos una tercera parte abandonada y falta de salud, sin educación, falta de vivienda, sin agua potable, que hay que volver a recuperar para decir que estamos en un país en donde la igualdad y las posibilidades para todos nosotros pueden ser adquiridas”, indicó.

Aseguró que todos los actores del sistema de salud son los responsables de la salud de los colombianos.

“Ustedes son como soy yo y todos ustedes responsables si queremos transformar y cambiar a este país o permitir que no lo hagamos para que mañana tengamos que pagar las consecuencias, por favor hoy ese es el llamado, queremos cambiar y transformar ese país”, manifestó.

Galo Viana, representante del gremio de las EPS del régimen subsidiado afirmó que se sintió intimidado por el anuncio de la Superintendencia de Salud por las sanciones que tendrían si no se garantiza la atención de todos los usuarios que se quejaban del sistema.

“Imagínese señor Superintendente Nacional de Salud cómo nos sentimos los vigilados ante su poderío, usted investigando lo que ocurre con las EPS hoy puede intervenir a cualquiera, de ahí surgen unos temores de como responder ante la agresividad de su expresión y lo digo porque usted considera que cada queja es una violación al derecho de salud y que hay una disposición de los gerentes de las EPS a no hacer las cosas, a violar el derecho a la salud y además ahora vamos a terminar con detrimento patrimonial porque la superintendencia entiende que se violan los derechos a la salud; y esa queja o reclamo es objeto de investigación, pero creo que hay mejores maneras de hacer las cosas”, sostuvo.

El representante de los usuarios Organización Pacientes Colombia, Francisco Castellanos, indicó que no entiende el reclamo de las EPS porque la Supersalud les ejerce vigilancia y control.

“Me parece una desfachatez que se le indique a la autoridad de vigilancia y control, que está abusando del poder cuando está cumpliendo con su función, por lo que sería importante preguntar cuántas órdenes de arresto se encuentran vigentes contra representantes de las EPS por no cumplir y acatar en tiempo fallos de tutela, sabemos que son miles porque no cumplen”, sostuvo.

Mientras que el señor César Useche, padre de familia de un niño que tiene una enfermedad por la que han tenido que hacerle 10 cirugías en las que aseguró que ha tenido que rogar para que le hagan esos procedimientos médicos.

“Cada cirugía me ha tocado rogar, llorar, ir con cadenas, amenazar que me subo a un puente llevar una aguja en la solapa de mi saco para que le hagan una cirugía porque las necesita urgente, al tener más de 15 patologías, se tiene poderío de las EPS, del Gobierno y nosotros que no tenemos poderío ni voz donde quedamos”, puntualizó.

Desde ahora tendremos 3 tipos de clasificación del riesgo:

Reclamos de riesgo vital con 24 horas máximo para resolver de fondo por parte del vigilado.

Reclamos de riesgo priorizado con 48 horas de respuesta.

Reclamos de riesgo simple con 72 horas para su resolución.

Este cambio beneficiará a los usuarios, a quienes hasta ahora solo se les ofrecían dos tipos de riesgo: reclamos regulares con 5 días hábiles de respuesta y de riesgo de vida con 2 días.