Polémica por aglomeraciones durante elección de magistrados en Congreso

“Acaban de notificarnos que hay 65 personas en el recinto, están votando los senadores y no está votando la Cámara y hay muchos representantes que no son escrutadores y están en el recinto, cuando no deberían estar acá. Hay 65 personas y no pueden haber sino 48 y los que ya votaron se quedan aquí”, manifestó.

“Estamos corriendo riesgos en salud todos nosotros”, exclamó Blanco tras insistirle a los parlamentarios en este llamado.

El secretario general del Congreso, Gregorio Eljach, también pidió la ayuda de los congresistas. “Ayúdennos para poder adelantar la operación de la votación, no violemos el distanciamiento, ni la bioseguridad”, indicó.

Dijo que algunos legisladores tienen problemas de salud y exponerse a este tipo de aglomeraciones los podría perjudicar.

“Vamos a hacer un acto de compañerismo y solidaridad, el senador Iván Cepeda es muy susceptible, por una antigua enfermedad, al contagio y no puede entrar al recinto porque hay aglomeración y no estamos respetando el distanciamiento. Entonces, si no le damos campo para que él llegue, le estamos quitando su derecho a votar, entonces por favor ampliemos la capacidad del recinto para que el senador Cepeda pueda ejercer su derecho al voto”, manifestó.

La mesa directiva del Congreso determinó habilitar varios salones del Capitolio, además de las oficias de cada quien, para la permanencia de los senadores y representantes durante el proceso de votación, que por ley, debe realizarse de forma presencial. Sin embargo, hubo desorden durante la sesión y por eso se registraron las aglomeraciones.