Polémica por carta de congresistas colombianos rechazando ley de aborto en Argentina

El Senado argentino votó mayoritariamente a favor de la legalización completa del aborto en ese país hasta la semana 14, lo cual ha despertado todo tipo de opiniones en América Latina.

La bancada provida del Congreso colombiano había enviado una carta este martes a los legisladores argentinos pidiendo que se hundiera esta propuesta, argumentando que se debe preservar la vida por encima de cualquier cosa.

“El derecho a la vida es el primer derecho, si se desconoce o se le niega, todos los demás derechos desaparecen por sustracción de materia”, indica uno de los apartes de la misiva.

El documento también señala que “creemos que tendría gravísimas consecuencias para el hermano pueblo argentino y para todo nuestro continente esta ley, por lo que invitamos a los honorables senadores a votar en contra de la misma para garantizar la vida de los más débiles e indefensos, los niños por nacer y sus madres”.

No hay poder, no hay decisión legislativa ni judicial que pueda quitar el derecho a la vida al no nacido. Invitamos al Congreso de Argentina a no legalizar el aborto. #ProVida pic.twitter.com/PKeYXCsv7w