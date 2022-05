Polémica por cuestionados apoyos que habría recibido Petro en la Costa Caribe

Sin embargo, tanto Prada como Barreras negaron haber recibido el respaldo de estos cuestionados políticos de la costa Caribe. “Es falso que recibimos a ‘La Gata’ y a Montes”, sostuvo Alfonso Prada.

Por su parte, el senador Barreras sostuvo que “esa información es falsa, tal adhesión no existió. Ninguna de esas personas asistió a una de las 21 reuniones que hicimos en una jornada maratónica de tres días en 12 ciudades. Bien por quienes rectifican y se resocializan, pero esos mencionados no están, ni estarán en el Pacto”.

El congresista afirmó que ni William Montes y tampoco Miguel Rangel hacen parte de la campaña del Pacto Histórico. “Esas dos personas no están en la campaña. Jamás había visto al señor Montes y ayer no asistió a nuestra reunión. A quienes asistieron los vimos por vez primera en la vida ayer y no fueron ellos”, manifestó.

“Sobre los exguerrilleros y exparapolíticos que rectifican, bienvenida la resocialización de quienes deciden dejar de hacer daño y se comprometen a la no repetición, eso fue Justicia y Paz y eso es el Acuerdo de Paz. Pero estas dos personas NO están ni han adherido al Pacto”, insistió.