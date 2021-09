Polémica por homenaje del partido Comunes al 'Mono Jojoy'

Y es que en una polémica entrevista con Blu Radio, la senadora se refirió al secuestro que ejerció durante años la extinta guerrilla de las Farc, en especial durante la comandancia de Briceño.

Indicó que "los secuestrados tenían su camita, su cambuche", dentro de las posibilidades de la selva.

Estas declaraciones levantaron reacciones incluso del propio ex jefe negociador, Humberto de la Calle, quien manifestó que “terrible afirmación de la senadora Sandra Ramírez. En vez de pedir perdón por el secuestro, sale con esta aterradora afirmación. La vida no es una camita y un cambuche. Es como si la libertad y la dignidad no importaran. La obligación de cumplir el Acuerdo es de todos. Debe retractarse”, indicó.