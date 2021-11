Polémica por revocatoria contra Jennifer Arias presidente de la Cámara de Representantes

Una verdadera batalla campal se vivió este martes en la plenaria de la Cámara de Representantes, por cuenta de una proposición presentada por los congresistas de oposición María José Pizarro, Katherine Miranda y David Racero, entre otros, en la que pidieron la renuncia de la presidente de esa corporación Jennifer Arias y convocar una nueva elección

Como en la plenaria no hubo espacio para constancias, la representante María José Pizarro habló de la proposición en momentos en los cuales era tramitado un proyecto de ley y pidió que fuera votada de manera inmediata. En esa línea el congresista David Racero consideró que no se podría ignorar la proposición y se debía empezar su discusión.

“Ya que la Representante Arias del Centro Democrático no quiere renunciar, solicitamos a la Plenaria de Cámara que someta la revocatoria de su elección como presidenta. Es indigno, no tiene presentación ante el país que continúe”.

Otro momento de tensión se vivió cuando la representante Katherine Miranda le pidió a la presidente Arias dar un paso al lado y no atornillarse en el poder.

Lea también: Bancada uribista respaldó a Jennifer Arias tras confirmarse plagio por parte del Externado

“Jennifer Arias no tiene las calidades éticas ni profesionales para estar al frente de la corporación. Le hace un daño inmenso a la institucionalidad. De corazón yo le digo que de un paso al costado y creo que eso la hará a usted más grande y no atornillándose en el poder teniendo tan graves cuestionamientos éticos no solamente para la corporación sino para todo un país”, dijo la representante.

En la plenaria voces como la del representante John Jairo Berrío rechazaron que se interrumpiera la discusión de los proyectos de Ley.

“Yo quiero que se ponga orden y no sea un grupo de congresistas quienes vengan a torpedear el proceso que estamos adelantando en el orden del día”.

Concluido el trámite del proyecto el pleno de la Cámara aprobó modificar el orden del día para discutir y votar la proposición de los sectores de oposición. Allí nuevamente se le pidió la renuncia a la presidente Arias, el representante Fabian Díaz indicó que mantenerse en el poder no es un buen ejemplo ético para el país.

“¿Qué respeto va a tener el Congreso de la República si nosotros mantenemos a la presidente Jennifer Arias entorno a estas series acusaciones?”

En el debate hubo voces como las del representante José Vicente Carreño quienes rechazaron la proposición y pidieron respetar el debido proceso y la presunción de inocencia.

“Entonces, ¿ Por qué vamos a condenar sin investigar sin dar el principio de la oportunidad al poder proferente que investigue, al principio de la defensa que tiene hoy la congresista”.

Otros como David Pulido pidieron que la Comisión de ética del congreso también adelante las investigaciones y “que se surtan todas las formalidades del juicio ético disciplinario que está consagrado en el estatuto del congresista”.

La Defensa de Jennifer Arias

La congresista se defendió y acusó a la Universidad de mancillar su nombre y enfatizó en que “la universidad nunca me escuchó, le presenté un derecho de petición pidiéndole que me notificara si era investigada y que se me permitiera hablar, derecho de petición que jamás me contestaron. Me he enterado de todo a través de comunicados de prensa, de redes sociales y de medios de comunicación”.

Y agregó: “La universidad le dijo al país que ellos no tenían mi tesis, no es algo que yo me haya inventado, está escrito. Incluso el portal que sacó la investigación dice que les dijo a ellos la universidad que no tenían mi tesis”

“Yo no tengo miedo a un proceso jurídico, ese de ser el deber ser no de Jennifer Arias, ni la presidente de la Cámara, ese debe ser el debe ser de cualquier ciudadano colombiano. Así como el deber ser es que si algunos de ustedes o de cualquier ciudadano en Colombia le dicen que le van a investigar por lo menos el deber ser es que le escuchen, y a mí la universidad, nunca, nunca, repito, nunca me escuchó”, puntualizó.

Finalmente, la oposición se retiró del recinto y no participó en la votación de una proposición sustitutiva presentada por el representante César Lorduy, para la proposición que buscaba la revocatoria lo que ocasionó que se levantara la sesión por falta de quórum.