Polémica porque Francia Márquez está en el Régimen Subsidiado de Salud

A lo largo de la pasada campaña presidencial, la hoy vicepresidenta Francia Márquez estuvo en medio de una polémica, luego de conocerse que ha recibido varios giros del programa de Ingreso Solidario. Márquez reconoció que sí recibió los pagos del subsidio y que se “lo merece como cualquier colombiano”.

“Lo merezco porque no he sido una mujer rica. He sido una mujer empobrecida, que sola he sacado mis hijos adelante como muchas mujeres cabeza de familia”, indicó.

En ese momento aclaró que ese subsidio lo recibió en el 2019 cuando no tenía algún cargo político y estaba desempleada. “A mí me calificaron según mi Sisbén para recibir el subsidio de Ingreso Solidario. En la pandemia yo no solicité el subsidio. Es más, yo nunca fui a hacer fila para recibirlo, eso me lo consignaban a mi cuenta”.

No obstante, esta semana se revivió la polémica sobre beneficios que recibe Márquez, debido a que se conoció que la vicepresidenta está afiliada al Régimen Subsidiado de Salud, tal y como se evidencia en la siguiente consulta en la base de datos de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).