Polémico regreso presencial a la Cámara de Representantes; varios congresistas quieren virtualidad

Una verdadera batalla campal en materia de desacuerdos se vivió en el salón Elíptico de la Cámara de Representantes durante más de dos horas al dar inicio a la plenaria de este lunes, en la que los congresistas tenían que sesionar de manera presencial tras la aprobación de una proposición de regresar a las instalaciones del Capitolio Nacional presentada por el representante Inti Asprilla.

En primer lugar, congresistas como Betty Zorro, Édgar Gómez, Óscar Darío Pérez, Jairo Cristancho, José Gustavo Padilla, César Eugenio Martínez y Jhon Arley Murillo, le exigieron a la Mesa Directiva de esa corporación en cabeza de Jennifer Arias, garantizar e implementar las medidas impuestas durante la pandemia del coronavirus, como el distanciamiento y el lavado de manos con frecuencia dado a que las restricciones de cuidado no se han levantado.

“Si bien es cierto aprobamos el tema de la presencialidad, yo lo que quiero es hacer claridad, es que las restricciones no se han levantado, a mí me da pena. Las restricciones siguen siendo las mismas, lavado de manos y uso de tapabocas, aquí no lo hay, yo estoy pegada al lado de mi compañero y si tengo que intervenir porque me quito el tapabocas para poderlo hacer, estamos cerca y todos pegados. Voluntad hay, responsabilidad hay, pero bríndenos las garantías de seguridad y de protección que ha pedido el Ministerio de Salud “, dijo la representante Betty Zorro.

El congresista Édgar Gómez, rechazó el regreso a la presencialidad justificando que ir o no a las instalaciones no hace al Congresista.

“Aquí la gente lo primero que hace es quitarse el tapabocas, y nos quieren obligar a que nos de covid obligados, aquí la gente no respeta las normas. Yo no creo que eso lo haga a uno mejor o peor Congresista, cada uno haga su tarea, ojalá en las próximas elecciones cada uno saque más de 100 mil votos”, sostuvo Gómez.

Entre tanto en la plenaria, congresistas como Jorge Eliecer Tamayo, José Daniel López y Gabriel Santos, cuestionaron que la presencialidad siga siendo rechazada por sus demás colegas.

“Muchas de las personas que hoy se rasgan las vestiduras, porque nosotros que llevamos viniendo casi todo el tiempo como el doctor Tamayo, Uscategui, Asprilla, pero salen a estar en campañas con cientos de personas, abrazando haciendo proselitismo político”, dijo el representante Gabriel Santos.

Finalmente, la Mesa Directiva decidió llevar a cabo la sesión de forma presencial con votación a través de la plataforma Meet, pero solo de quienes hacen presencia en recinto, mientras este martes se define con la ARL los aforos en el salón. En ese caso podría volver a sesionarse de forma semipresencial.

"Entendemos que se aprobó una proposición la semana pasada; sin embargo, en la atención a la respuesta de la secretaría distrital y a la propuesta que hacen algunos de ustedes, vamos a sesionar de manera semipresencial, en lo que en reunión con los voceros y la ARL nos dicen sobre de qué forma podemos seguir sesionando, para garantizar la presencialidad, y de esa manera poder hacer las votaciones", aseguró la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias.