Políticos tampoco podrían usar camiseta de la Selección Colombia

La camiseta de la Selección Colombia es una prenda que muchos colombianos adoran usar en diferentes eventos y no solo en los partidos de fútbol del combinado patrio, ya sea el equipo de mayores, femenino o juvenil.

Los ciudadanos la utilizan para salir a marchas sin importar la corriente política o para las jornadas de votaciones. Asimismo, muchos políticos la utilizan para dar discursos en campañas políticas o para acudir a eventos.

No obstante, esta semana se dio a conocer que muchos políticos ya no podrán usar la camiseta de la Selección Colombia en este tipo de eventos, ya que la Federación Colombiana de Fútbol ha hecho una advertencia a varios personajes públicos, entre ellos algunos influencers.

Le puede interesar: Con firmas ciudadanas exigen juicio político contra Petro en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de la Cámara

Por ejemplo, Dominic Wolf, influencer alemán que se ha enamorado de Colombia y hace contenidos de nuestro país, dio a conocer que no podrá ponerse más la camiseta de Colombia, pues la Federación Colombiana de Futbol le envió una carta recordándole que no tiene los derechos de imagen de la camiseta, razón por la que no puede usarla en sus videos con ánimo de lucro.

El influencer dijo que le exigieron que despublique los videos en los que usa la camiseta, razón por la que lo hizo, no sin antes expresar su descontento. La Federación envió una serie de cartas a estrellas de las redes sociales indicándoles que no pueden sacar rédito económico en sus diferentes plataformas a costas de la imagen del equipo patrio debido a que ese derecho solo lo tienen los patrocinadores oficiales.

A varios influencers que esta noticia no les ha caído nada bien, ahora también se le sumarán los políticos, dado que el gerente de la Federación les advirtió que para ellos también aplicaría la medida.

Le puede interesar: “Puedo apoyar pero no quiero meterme en política”: exgobernador Juan Carlos Abadía

Andrés Tamayo, gerente de la Federación, indicó que varios políticos también fueron advertidos: "Eso podrá no ser un uso comercial en sí mismo, pero es un uso en el que ellos están apalancando el signo distintivo de la Selección Colombia y de la Federación con una campaña política", dijo en entrevista con Blu Radio.

En ese sentido, explicó que el uso de camisetas por parte de políticos es común, pero en muchas ocasiones su uso no es adecuado: "Han sido varios los políticos que a lo largo de los años ha usado la camiseta, pero en época de elecciones se incrementa el tema (...) Desde el punto de vista estatutario, el fútbol debe ser apolítico".

Finalmente, señaló que desde 2014 le han enviado alrededor de 200 cartas a posibles infractores: "Todo el mundo, ojalá, la siga utilizando, solo que no la utilicen para fines comerciales, en la medida en que ese no es un derecho que les da comprar la camiseta"