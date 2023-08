Polo Polo desempolvó el momento en el que le empezaron a gustar los hombres

El congresista Miguel Polo Polo es un político que genera amores y odios en los debates que se generan en redes sociales, ya que desde hace un buen tiempo se ha caracterizado por lanzar críticas al Gobierno del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez.

Le puede interesar: Miguel Polo Polo admite ser LGBTI

Esto ha generado que muchos internautas que apoyan al presidente Petro lo critiquen constantemente, no obstante, también tiene seguidores que lo respaldan y apoyan su labor de oposición.

Por esta razón, usualmente las publicaciones de Polo Polo, sin importar el tema del que hable, generan controversia. Recientemente, un par de publicaciones del congresista generaron una ola de comentarios dado que presentó a su nueva pareja al publicar un par de fotografías en las que se le ve muy enamorado.

En una de las fotos se ve a Polo Polo besando apasionadamente a una joven rubia en una discoteca. En la otra ambos posan bastante sonrientes: "Mi amor", escribió el congresista al compartir la foto.

No obstante, a los pocos días de presentar a su pareja, en una entrevista el congresista admitió que también le gustan los hombres, al ser alguien que le gusta la “esencia” del ser humano.

“Yo soy de las personas que ama la esencia de los otros seres humanos”, señaló. Eva Rey le preguntó: “¿hemos probado con chicos?”. De inmediato, Polo Polo indicó: “claro que sí”, al reconocer su bisexualidad.

Polo Polo da más detalles de sus relaciones

Tras estos hechos, el polémico congresista dio una entrevista a la Revista Semana en la que da varios detalles de cómo se enteró de que le gustaban los hombres y cómo han recibido sus allegados su orientación sexual.

En primer lugar, dijo que haber reconocido sus preferencias sexuales no lo ha afectado en nada: "No me generó ningún tipo de problema. Las personas más cercanas a mí ya lo sabían. De hecho, me pareció extraño que fuera noticia. Si a una persona le gusta el chocolate, la cerveza, los hombres o las mujeres, creo, no debería impactar a la sociedad".

Asimismo, se refirió a lo que opina su nueva novia sobre el hecho de que a él también le gusten los hombres: "Mi novia es superbacana, es una muchacha joven, de 21 años, y por ser joven y estudiante es que tiene la mente muy abierta. Nos conocimos en una fiesta y siempre he sido sincero con las personas que amo. Ella me conoció como soy y le gustó. Eso fue lo que le gustó de mí: mi personalidad; ella está conmigo y sabe la mayoría de cosas que tiene que saber de mí".

En el diálogo con ese medio, Polo Polo también contó cómo le comenzaron a gustar los hombres: "Siempre me atrajeron tanto física como la personalidad. Como desde los 9, 10 años, empecé a notar ciertas cosas en las chicas y los chicos. No le presté mucha atención, pero como a los 14 me di cuenta de que me gustaban los dos géneros".

Le puede interesar: Miguel Polo Polo ha pasado de admitir ser LGBTI a tener atractiva novia: ¿de quién se trata?

A pesar de reconocer su bisexualidad, Polo Polo enfatizó en que no se considera miembro de la comunidad LGBTI: "Si bien confesé que soy bisexual, no me considero de la comunidad LGBTI, no hago parte de esa comunidad ni de ese lobby. No me gusta el colectivismo, que me metan en un saco y me identifiquen como alguien de ese grupo".