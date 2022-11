En medio de la votación, el representante Miguel Polo Polo hizo una eufórica celebración, una vez se confirmó el hundimiento del proyecto con la prohibición.

El video se hizo viral en Twitter por cuenta del jolgorio del congresista uribista, el fiel escudero de la senadora María Fernanda Cabal en la Cámara de Representantes.

Además, Polo Polo levantó ampolla por su declaración alrededor del proyecto. El representante hizo un paralelo entre el aborto y las corridas de toros.

Al respecto, decidió llamar “hipócritas” a los políticos de izquierda que son partidarios del aborto libre en Colombia y a la vez buscan prohibir la muerte de un toro en una corrida.

“La izquierda hipócrita queriendo prohibir corridas de toros y aplaudiendo, con sus pañuelitos verdes, el asesinato de un bebe en el vientre. Le hundimos en cámara su proyecto. Cómo ellos dicen: si no te gusta el aborto, no abortes. Pues si no te gustan las corridas, no vayas”, señaló en sus redes.

Igualmente, en el video se le ve a Polo Polo mientras grita tras el resultado de la votación: “Qué rico hijuep... Le ganamos a la izquierda”