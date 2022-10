Polo Polo estalla contra Petro: "Mintió al decir que cobraría impuestos solo a los 4.000 más ricos"

Durante la campaña presidencial, el hoy presidente Gustavo Petro reiteró y aseguró varias veces que su Reforma Tributaria no afectaría a la gran mayoría de los colombianos, sino que únicamente recaería sobre las 4.000 más grandes fortunas de Colombia: "¿Dónde va a recaer el impuesto? No lo vamos a hacer para los asalariados, no lo vamos a hacer sobre los que comen y las que comen, es decir, sobre la población, sino sobre las cuatro mil más grandes fortunas de Colombia, y sobre esas cuatro mil personas más ricas, no sobre sus empresas productivas, sino sobre sus activos improductivos: dividendos, transferencias al extranjero, paraísos fiscales”.

Esta semana, luego de que las comisiones económicas conjuntas aprobaran en primer debate el proyecto de ley de reforma tributaria, muchas personas han salido a recordar la promesa de Petro y cuestionado varios apartados del proyecto de Reforma Tributaria.

Uno de los que más reparos ha puesto a la Tributaria, así como a muchos de los proyectos del Gobierno Petro, es el congresista Miguel Polo Polo, quien criticó fuertemente a Petro por el proyecto de tributaria aprobado en primer debate por considerar que mintió e incumplió su promesa.

"Petro dijo q solo le cobraría impuestos a los 4MIL más ricos ¡MINTIÓ! Llenará de impuestos a iglesias, empresas, a las exportaciones, a tenderos, a ganaderos, a pensionados", dijo Polo Polo.

Por este motivo, Polo Polo invitó a los colombianos que se oponen a la Reforma Tributaria a marchar el próximo 29 de octubre: "Los q producen son castigados y los delincuentes viviendo sabroso a costa de impuestos ¡Este 29 a marchar!".