Polo Polo trató de justificar el porqué le dice "guerrillero" al presidente Petro

Este jueves el presidente del Congreso, Roy Barreras, le pidió a la Corte Suprema de Justicia investigar al representante a la Cámara de la oposición, Miguel Polo Polo, por las recientes afirmaciones que hizo contra el presidente Gustavo Petro y sus ministros.

Barreras lo denunció penalmente por haber llamado “guerrillero” al Jefe de Estado y por haber señalado a los miembros de su gabinete de ser unos “delincuentes”.

Barreras hizo referencia a unos trinos en los que el representante Polo aseguró que “me niego a creer que este guerrillero y su gabinete de delincuentes destruirán el país y nosotros solo quejándonos en redes. Llegó la hora de despertar. Desde las veredas más profundas de nuestra nación, hasta las ciudades más grandes, tenemos que levantarnos contra este Gobierno”.

Solo unas horas después de que fuera denunciado, el siempre polémico Polo Polo, lejos de regular sus palabras, volvió a llamar guerrillero al expresidente e incluso trató de justificarse de por qué utiliza esas palabras contra el mandatario de los colombianos.

El argumento de Polo Polo es que así como no hay exasesinos, tampoco puede haber exguerrilleros, haciendo referencia al pasado del presidente en el M-19: "Vuelvo y lo digo: Así como no hay ex violadores porque no hay ex violados, así como no hay ex asesinos porque no hay ex asesinados, así como no hay ex torturador porque no hay ex torturado, tampoco hay exguerrilleros".

A continuación la explicación de Polo Polo.