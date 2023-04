Ponencia de la reforma a la salud constituye un grave retroceso: Acemi

El gremio de las EPS del régimen contributivo (Acemi) presentó sus preocupaciones alrededor de la ponencia de la reforma a la salud, por lo que aseguró que esta iniciativa del Gobierno acabaría en 2 años con el aseguramiento y con las EPS.

Dijo que esta versión de la ponencia no tiene en cuenta las visiones de pacientes, usuarios, partidos políticos y gremios, por lo que no soluciona los problemas actuales del sistema, como la falta de especialistas y no aporta nuevos recursos al sector.

“Se crea un sistema de salud estatizado y fragmentado, que no aprovecha las capacidades construidas en 30 años”, indicó Acemi en un comunicado.

Apuntó que estas son algunas de las preocupaciones encontradas tras un análisis técnico y detallado realizado a la ponencia de reforma a la salud radicada ante el Congreso por el Gobierno nacional el pasado viernes 31 de marzo.

Lea además: Suplantando a militares, estafadores piden dinero para afectados del Nevado del Ruiz

“Acemi concluye que la iniciativa constituye un grave retroceso en el derecho a la salud de los colombianos”, dijo. El gremio de las EPS apuntó que estas preocupaciones ya han sido enviadas en una carta al Congreso de la República con el propósito de que sean tenidas en cuenta en el debate nacional.

“Hemos visto que el proyecto no resuelve las quejas planteadas de forma reiterada por los usuarios y pacientes de oportunidad en las atenciones, ni se ocupa de los problemas de sostenibilidad financiera del Sistema de Salud. Al fraccionar los niveles de atención, y sin un responsable de la gestión integral de riesgo en salud y financiero, es de esperarse que los dos problemas se agudicen”, dijeron.

Señalaron que se mantiene la propuesta inicial del MinSalud de eliminar el modelo de aseguramiento, constituir un pagador de naturaleza pública universal, eliminar las EPS, adscribir a las personas a Centros de Atención Primaria (CAP) y fragmentar la prestación.

“Se elimina la libre elección del asegurador. Al crear un monopolio estatal, se elimina la posibilidad de que los afiliados elijan su asegurador. La escogencia de un médico tratante o de un centro de servicios es una concepción limitada de este derecho”, destacó.

Le puede interesar: Grave accidente de tractomula dejó dos muertos y un herido en vía de Madrid, Cundinamarca

Subrayó que la figura de Gestoras de Salud y Vida no soluciona un problema estructural: no hay un agente con las capacidades de hacer una gestión integral del riesgo en salud y del riesgo financiero, con lo que los resultados en salud del país en el mediano plazo, la sostenibilidad del sistema y los avances en equidad — incluido el bajo gasto de bolsillo—, están seriamente comprometidos y habría un riesgo fiscal para la Nación.

“La fragmentación financiera a través de distintos fondos y cuentas entorpece la gestión operativa y administrativa. No se especifica la participación de los diferentes fondos en el total de recursos administrados, de forma tal que no se comprende cómo serán distribuidos”, explicó.

Criticó el gremio de las EPS que la naturaleza de fondos cuenta no cambia el planteamiento ni el riesgo de burocratización: el Fosyga era un fondo cuenta con más de 400 empleados.

“Preocupa la incapacidad de la Adres para asumir funciones como la auditoría médica de todas las atenciones en el país. Las nuevas funciones frente a los cobros por atenciones SOAT son claro ejemplo de esa falta de capacidad. A la fecha los prestadores (clínicas y hospitales) no han podido radicar la primera factura desde la entrada en vigencia de la norma, en diciembre de 2022”, añadió.

También lea: Reforma a la educación: Alejandro Gaviria entregó detalles de los principales puntos

Dijo que le preocupa los cerca de 100.000 empleos que se pueden perder, y la continuidad y financiación de las atenciones a los ocho millones de colombianos con enfermedades crónicas y de alto costo.

“La ponencia no elaboró un análisis riguroso e integral de los proyectos presentados para acumulación. Si bien se adicionan algunos artículos de otras iniciativas, no responde a un ejercicio conceptual de construir un articulado coherente, técnico y concertado", apuntó.