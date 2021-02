Por ahora no contemplamos un cambio en la embajada de EE.UU.: canciller Claudia Blum

La canciller Caludia Blum, aseguró que con la llegada de Joe Biden a la Presidencia de Estados Unidos, no se contempla por ahora un cambio en la embajada de Colombia en ese país.

En diálogo con RCN Radio, la funcionaria dijo que "yo creo que el embajador Santos está haciendo un trabajo responsable y cumpliendo una labor muy activa para fortalecer esa relación bilateral".

En ese sentido, la ministra de Relaciones Exteriores agregó que se han venido dando una serie de acercamientos con el nuevo gobierno norteamericano. "Ya tenemos distintos contactos, nuestra embajada en Washington está estableciendo nuevas relaciones", precisó.

De otro lado, la canciller se refirió al supuesto atentado terrorista que estaba pensando en ejecutar la guerrilla del ELN en Bogotá y sostuvo que "la Cancillería no fue quien liberó la información sobre este delicado tema, no conozco cómo llegó a los medios. Con el embajador cubano tuvimos una reunión franca y le insistimos en la extradición de los miembros del ELN que se encuentran en ese país, pero nunca nos dio respuesta al respecto".

Expresó que "el gobierno envió una comunicación a Cuba para pedir por escrito la respuesta y estamos atentos de recibirla".

La canciller dijo que desde el Gobierno no tomarán actuaciones a la fuerza. "En relaciones diplomáticas uno no puede obligar, porque siempre prima el ejercicio de cooperación y de buena fe Nosotros vamos a seguir insistiendo en que si Cuba tiene más información nos la comparta, no hemos pensado en otro tipo de actuaciones por ahora".