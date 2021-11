El precandidato presidencial Enrique Peñalosa se refirió a las conversaciones que ha venido sosteniendo con otros sectores políticos, encaminadas a buscar un consenso que les permita hacer una coalición para las elecciones del 2022.

En diálogo con RCN Radio, Peñalosa dijo que ya ha tenido acercamientos con precandidatos como Federico Gutiérrez, David Barguil, Alejandro Gaviria y Dilian Francisca Toro, entre otros. No obstante, el exalcalde de Bogotá confirmó que en medio de estas reuniones no se ha contemplado hacer alianzas con el uribismo.

“Yo respeto al Centro Democrático, respeto al presidente Uribe, pero en este momento hay realidades políticas y pasiones que hay que tener en cuenta con claridad. En este momento, las personas con las que hemos venido conversando alrededor de hacer una consulta, no incluyen al Centro Democrático”, indicó.

Tras ser preguntado sobre cuál es la razón por la cual se descarta por ahora una coalición con el Centro Democrático, el dirigente político contestó que “en este momento hay ese tipo de pasiones intensas y extremas y tenemos que lograr tener gente de muchos sectores más amplios y debemos buscar lo que nos une, pero también tener en cuenta las realidades políticas de nuestro país”.

Lea también: Senador John Milton Rodríguez será el candidato presidencial del partido Colombia Justa Libres

“Por ahora no hemos tenido conversaciones con el uribismo, por ahora hemos conversado con David Barguil, con Cambio Radical, con Dilian Francisca Toro, con Federico Gutiérrez, con Alejandro Gaviria, con estos candidatos y con otros con los que no he conversado como Juan Manuel Galán, podríamos hacer una coalición”, agregó.

Adicionalmente, Enrique Peñalosa confirmó que está buscando obtener el aval del partido Cambio Radical, colectividad que lo respaldó cuando ganó las elecciones para la Alcaldía de Bogotá.

“Yo hablé con Germán Vargas y he hablado con congresistas de Cambio Radical y me parecería interesante hacer equipo con Cambio Radical, esa es una posibilidad que me parece interesante, pero ellos tienen otras opciones”, manifestó.

El precandidato presidencial dijo además que el proceso de recolección de firmas va muy bien y que ha sentido un buen ambiente en toda la ciudadanía.

“La gente es muy querida, la gente es muy amable y eso es lo bueno de la recolección de firmas. Mucha gente pasa y me pone el dedo para arriba, el que va manejando un camión, la persona que va caminando y también a veces hay personas que me insultan”, dijo.

Se mostró convencido de la idea de montar una coalición fuerte entre sectores de la centro derecha, de la cual surja un candidato único que le pueda ganar a Gustavo Petro, quien según Peñalosa, podría convertir a Colombia en una segunda Venezuela.

Consulte aquí: Se confirman acercamientos entre los Char y María Fernanda Cabal

“Siempre he pensado que lo importante es Colombia, yo sería el que mejor gerenciaría Colombia para que haya progreso, pero hay que hacer un equipo y estoy listo. He hablado con algunos candidatos y creo que es necesario hacer un equipo y voy a trabajarle a un candidato y si hacemos una consulta o si no la hacemos, apoyaré a un candidato serio que no nos lleve por el rumbo de Venezuela”, sostuvo.

Añadió que “aquí hay un candidato que es Gustavo Petro, que ha expresado simpatía por el Gobierno de Venezuela en muchas ocasiones, por Chávez y creo que sería un mal paso para Colombia que lo eligiéramos”.

En caso de llegar a la Presidencia de la República, el exalcalde de Bogotá dice que será un “buen gerente”. “Vamos a hacer obras, obras y obras; vamos a garantizar la seguridad y el empleo es lo fundamental, que tengamos claro que Colombia es el sitio más atractivo para los inversionistas”, recalcó.

Enrique Peñalosa por ahora continuará con el proceso de recolección de firmas que respalden su aspiración presidencial y no descarta medirse en una consulta interpartidista en el próximo mes de marzo.