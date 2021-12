Por diferencias con Cesar Gaviria, Horacio José Serpa desiste de volver al Senado

Aunque en días anteriores se había conocido que el senador Horacio José Serpa, hijo del fallecido líder político Horacio Serpa, tendría el número 100 en la lista de candidatos del partido Liberal para el Congreso, el legislador desistió de su aspiración.

Serpa tomó la decisión de no presentarse en los comicios del 2022 por cuenta de algunas diferencias que tiene con el expresidente César Gaviria, jefe único del liberalismo, con quien se reunió recientemente para hablar del tema.

“El Partido Liberal perdió su razón de ser, no hay comunicación con sus bases, no hay proyecto político y muchísimo menos hay una propuesta real al país. Lo que sí hay es maltrato permanente para lo no gaviristas, no hay garantías, existe una persecución. En otras palabras, aquí sí hicieron trizas el partido y el disenso y por eso con toda razón dicen que hay más liberalismo que partido”, aseguró Serpa.

El legislador afirmó que seguirá defendiendo las ideas de su padre y que no renunciará a hacer política.

“Como liberal que soy no puedo aceptar las cosas como están ocurriendo. El serpismo no se acabado, estará vigente por muchísimo tiempo, renuncio a seguir en el Senado pero no a seguir haciendo política”, sostuvo.

“Estoy cerrando una etapa en el Partido Liberal, que sufre un apagón ideológico y necesita una apertura más allá del gavirismo, en los próximos días estaré comunicando en qué escenario le serviré al país y al ideario liberal”, añadió.

La decisión de Serpa sorprende, teniendo en cuenta que él fue uno de los artífices en la construcción de la lista de candidatos a la Cámara por Bogotá, que también permitió que Samir Abisambra fuera elegido como el presidente del Concejo.

El expresidente César Gaviria ya tiene prácticamente organizada la lista al Senado de la República y también las Cámaras en varios departamentos del país.