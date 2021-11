El senador Jorge Guevara, de la Alianza Verde, condenó que los parlamentarios dañen el quórum en vez de votar negativo las propuestas que se discuten en el Congreso de la República.

“Esa es una actitud supremamente antidemocrática, si no están de acuerdo con el proyecto de ley de los derechos de los campesinos, pues vótenlo en contra pero no rompan el quórum”, manifestó.

Y añadió: “Yo soy enemigo de romper el quórum, nunca me retiro de una plenaria y si no estoy de acuerdo con alguna iniciativa pues la voto en contra y me parece que esta es muy importante porque los campesinos han sido históricamente abandonados y hoy necesitamos atenderlos”.

El proyecto de reforma constitucional que pretende modificar la manera como se elige al fiscal general de la Nación también está en peligro, ya que se estaría implementando una estrategia para dañar el quórum cada vez que dicho acto legislativo sea ubicado en el orden del día para ser votado.