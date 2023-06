Por generar impunidad e inseguridad, la oposición pide que se caiga la ley de ‘paz total’

Así como el Gobierno Nacional le pidió a la Corte Constitucional no tumbar la ley de orden público, la oposición considera que el alto tribunal debe declarar inexequible esta norma.

Dirigentes políticos advierten que el proyecto de ‘paz total’ no solo tuvo vicios durante su trámite por el Congreso de la República, sino que también está generando impunidad e inseguridad en todo el país, ya que le da muchas gabelas a grupos armados ilegales.

El senador David Luna, de Cambio Radical, dijo que “la ley de orden público o de ‘paz total’ tenía graves vicios de trámite, porque se violó el principio de consecutividad, que no es otra cosa que todo lo que está en el texto debió haber sido debatido y lamentablemente eso no ocurrió. Advertimos que la paz total es una hoja sin estrategia, sin ruta, que está afectando el orden público en las ciudades, la seguridad de los ciudadanos”.

El expresidente del Congreso Juan Diego Gómez, del Partido Conservador, aseguró que darle este tipo de gabelas a los grupos criminales para que sigan cometiendo hechos delincuenciales en las regiones del país, es un error grave que está poniendo en riesgo a los colombianos.

"Señor presidente Gustavo Petro, no improvise más con la paz total, los colombianos ya sabemos lo que es hacer acuerdos y esto requiere de un marco jurídico sólido que la Corte Constitucional respalde, le exigimos que deje la improvisación y deje de burlarse del mayor anhelo que tenemos todos los ciudadanos, que es vivir en paz”, indicó.

Y añadió: “deje la retórica de lado y no insista en seguir llamando gestores de paz a aquellos grupos delincuenciales que no tienen intención de hacerle bien a nadie, y como si fuera poco, no pretenda pagarles un suelo con dineros del Estado, sea serio por favor y dedíquese a gobernar”.

Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, aseguró que la ley de ‘paz total’ trae beneficios para alias ‘Iván Márquez’, uno de los jefes de las disidencias de las Farc que pese a haber firmado el acuerdo de paz, desertó del mismo, razón po la cual la misma debe caerse.

“Valdrá recordar que una de las razones de la mal llamada "paz total" de Petro, es darle otra oportunidad al terrorista alias Iván Márquez, quien ya incumplió y perdió todo tipo de beneficio”, sostuvo.

Los dirigentes políticos aseguran que el país quiere la paz, siempre y cuando la misma se dé con autoridad, confianza y desarrollo.