Por intervención de Polo Polo, Partido Ecologista reprogramó elección de nuevas autoridades

Luego del apoyo manifestado por cerca de 200 personas, el representante a la Cámara Miguel Polo Polo pidió asumir el control del Partido Ecologista, durante la convención de elección de nuevas autoridades que se realizaba en Barranquilla.

Tras la intervención del congresista, la convención fue suspendida para dar inicio a una reunión entre Popo Polo y los representantes del partido, en la que concluyeron que el evento será reprogramada para darle ingreso a otros movimientos.

Cuando estaba a punto de iniciar la convención que se llevaba a cabo en el hotel Continental, el representante a la Cámara ingresó acompañado con una caravana de seguidores que bajaron de varios buses y exigieron hacer parte de este encuentro, por lo que ante la multitud, los representantes del partido pidieron calmar los ánimos y hablar en privado con Polo Polo para evitar contiendas dentro del recinto.

El representante Polo Polo también se refirió a la vicepresidenta Francia Márquez afirmando que buscaba sumarse al partido Ecologista Colombiano.

"No es un secreto que la señora Francia Márquez estaba interesada en conseguir su propio partido político, ya que, el Pacto Histórico no le estaba dando espacio y vio la oportunidad de tomar el partido Ecologista Colombiano para hacer campaña en el 2026, pero sus intenciones no tuvieron éxito y al final terminó dejando huérfanos a todas estas personas que se vieron con ilusiones con las promesas de la Vicepresidenta", señaló el congresista.