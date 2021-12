Por ley se permitiría que mascotas viajen en cabinas y no bodegas de aviones

El concejal de Medellín Juan Ramón Jiménez, quien radicó la iniciativa en compañía del senador Trujillo, afirmó que el Gobierno nacional tendrá que expedir una reglamentación para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones en favor de los animales de compañía.

“Se le da tres meses, después de su aprobación, al Ministerio de Ambiente para que cree el listado positivo de animales de compañía, que será un listado donde estarán las especies que son aceptadas, que son legales para tener como animales de compañía en el territorio nacional, eso facilitará mucho la vigilancia y control”, indicó.

“Se debe empezar a reglamentar el traslado de animales en transporte aéreo para que la gente no use los certificados de soporte emocional de forma innecesaria. Mandar a un animal de compañía en una bodega de un avión, así esté despresurizada y que cuente con el clima ideal, no permite estar tranquilo y genera angustia en los vuelos”, añadió.

Con este proyecto de ley se busca evitar que las mascotas sean tratadas como un equipaje más y de esta manera garantizar su bienestar, comodidad, seguridad y tranquilidad a la hora de viajar en los medios de transporte aéreos y terrestres.