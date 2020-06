Por madrazo en plena sesión, se desata agarrón en Senado

Inmediatamente, Castillo lo interrumpió para decir: “Perdón senador, yo no lo he tratado así”. “No presidente”, contestó Motoa, “todos lo oyeron, no puede ocultar lo que es evidente y me parece que eso es lamentable, cuando yo tengo argumentos constitucionales y legales y eso es muy desafortunado”.

Le puede interesar: Con pocas esperanzas arrancó en el Senado discusión de cadena perpetua

Al final, el presidente de la Comisión Séptima, Fabián Castillo, se disculpó por estos hechos con los integrantes de toda la corporación.

La discusión sobre la votación virtual de los proyectos de ley, sigue latente, pese a que la Cámara de Representantes ya ha avanzado en la aprobación de varias propuestas.

La mesa directiva del Senado ya tiene listo un protocolo para iniciar también con este proceso y algunas Comisiones Constitucionales ya están avanzando en la discusión de las iniciativas.