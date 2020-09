Los docentes agremiados a través de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), respondieron a las senadoras del Centro Democrático, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, quienes criticaron la decisión de los maestros de colegios públicos de no retornar a clases presenciales o bajo el modelo de alternancia en medio de la pandemia.

Las congresistas aseguraron que los padres de familia deberían tener la opción de matricular a sus hijos en colegios privados, como parte del “libre mercado” y pidieron al Gobierno subsidios que permitan hacer estos cambios.

Lea también: Gobierno aportará hasta 50 % del valor de la prueba Saber 11 en colegios públicos

Entre tanto, los maestros denunciaron persecución luego de dichos comentarios.

El rifirrafe empezó por un trino de la senadora Paloma Valencia, en el que señaló que “si Fecode no quiere volver a clases, el Gobierno debe ofrecer de manera inmediata un bono escolar para que los padres puedan llevar a sus hijos a colegios privados (SIC)”.

El trino publicado en twitter, fue calificado como oportunista y cínico por parte de los docentes, quienes a través de esa red social le respondieron a la senadora que “en vez de garantizar presupuesto para infraestructura de colegios públicos y que puedan cumplir los protocolos en un regreso a clases presenciales seguro para la comunidad educativa, quieren aprovechar la pandemia para privatizar la educación. Cinismo y oportunismo en una frase”.

A la discusión se sumó la senadora María Fernanda Cabal, quien señaló que debe existir “libertad de los padres a decidir como todo libre mercado. ¡Sobre la educación de sus hijos!. (SIC)”.

Ese trino avivó los ánimos en Fecode, que respondió que la senadora “no piensa ni para escribir”.

Esta frase tiene tantos problemas de redacción, ortografía y semántica que nos da la razón a los docentes. Seguiremos defendiendo la educación pública para que no quede a merced del "libre mercado" y sometida al interés de quienes no la valoran, pues no piensan ni para escribir. https://t.co/41K2IJ2rIi