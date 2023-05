Por masacre en Putumayo, Petro levanta cese al fuego con disidencias de Iván Mordisco

"Las comunidades históricamente negadas en sus derechos en donde es ausente el Estado suplican para que haya justicia y cese la violencia armada. Las escuchamos, no están solas, el Gobierno no es ajeno a sus llamados, razón por la cual no renunciaremos a trabajar por la paz y hacer presencia de manera integral en todos los territorios con las comunidades", concluye el comunicado.

Cabe recordar que el pasado 20 de mayo la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) denunció el asesinato de cuatro de sus integrantes, quienes habían sido secuestrados desde marzo y en un intento de fuga fueron asesinados con impactos de arma de fuego.

El presidente Gustavo Petro insistió en que "si el cese al fuego bilateral no es efectivo en determinados territorios para proteger la vida y la integridad de toda la población, no tiene sentido persistir en ello".

Se espera que los grupos armados ilegales respeten los acuerdos pactados con el Gobierno nacional y se logre un respeto integral por la población civil y la fuerza pública.