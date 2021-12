Por primera vez una mujer con enfoque LGTBI fue elegida como coordinadora de la Mesa de Víctimas

Eucaris Salas es la lideresa social y defensora de derechos humanos con enfoque LGTBI que se convirtió este miércoles en la primera mujer coordinadora de Mesa Nacional de Participación Efectiva de la historia de Colombia.

Salas fue víctima de la violencia armada y se encargará de representar a los sobrevivientes del conflicto, específicamente será la vocera de las mujeres que han sido agredidas en medio del conflicto.

Según señaló es histórica su elección, porque representa a "las víctimas y mujeres que sufrimos el daño que la guerra en algún momento nos pudo causar".

Eucaris nació en el corregimiento de San Basilio del municipio de El Piñón (Magdalena) y a lo largo de sus 40 años de vida, ha sido víctima de desplazamiento forzado dos veces, sin embargo, logró terminar su carrera profesional y convertirse en administradora de empresas.

“Siempre he ejercido el liderazgo social y soy defensora de derechos humanos en el Magdalena y lo he hecho desde el enfoque diferencial LGTBI. Soy activista y he llevado procesos en el departamento y ahora los quiero ampliar al territorio colombiano con todas las víctimas en general”, aseguró minutos después de ser elegida.

Además de haber sido concejal del municipio de El Piñón, también ha sido reelegida en la la Mesa Nacional como representante del enfoque diferencial LGTBI, también ha representado a los sobrevivientes de la violencia armada en el departamento de Magdalena.

Por su condición sexual ha sido discriminada, amenazada y desplazada del territorio “me tocó abandonar el territorio e irme a otro lugar para poder refugiarme”, dijo.

“Quiero decirles a todas las víctimas del país que esta es una ocasión histórica porque las mujeres tenemos la mayor representación en este espacio de participación”, añadió.

Entre tanto, en el marco de la posesión de la nueva Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, señaló que es muy importante esta elección.

“Con su elección, los liderazgos que ustedes ejercen desde los territorios cobran mayor relevancia y son fundamentales a la hora de aunar esfuerzos para que los derechos de las víctimas sean garantizados. Muchos de ustedes inician un nuevo camino en sus comunidades mientras que otros han fortalecido su representatividad año tras año, ante lo cual siempre existirá un nuevo reto, un nuevo aprendizaje, unos nuevos conocimientos que adquirir, para que el resultado de este esfuerzo realmente impacte en el reconocimiento y garantía de los derechos de las víctimas”, dijo.