¿Por qué Edward Rodríguez fue excluido como precandidato presidencial del uribismo?

La Comisión de Ética del Centro Democrático tomó la decisión de no avalar la precandidatura presidencial del representante a la Cámara Edward Rodríguez y en las últimas horas se conoció el documento con el cual se adopta esta determinación.

El representante Edward Rodríguez afirma no entender por qué fue excluido como precandidato presidencial del Centro Democrático; pero en la carta, el tribunal ético habla de unos requisitos que al parecer habrían cumplido los demás aspirantes con excepción de Rodríguez.

Son cuatro las condiciones que puso la colectividad para avalar una aspiración:

Ser miembro activo del partido durante un tiempo razonable, esto con el propósito de qué la militancia y las directivas del partido puedan tener la seguridad de que se identifica plenamente con los postulados, valores éticos y principios que rigen al Centro Democrático.

Tener una trayectoria en la vida nacional o regional que constituyan motivo de orgullo para el partido, pero además ejecutorias en el servicio público ejemplarizantes para todos los estamentos del partido y que puedan constituir referentes a emular, para las nuevas generaciones.

No tener ningún cuestionamiento interno o externo acerca de su trayectoria en su vida personal y de servicio público, su forma o estilo de hacer política, que potencialmente y en algún momento pueda llegar a afectar la imagen del partido en la contienda electoral.

Tener la prestancia y la credibilidad que le permitan convocar a una coalición con otros sectores políticos y sociales, así como que exista un consenso mínimo acerca de qué se está en presencia de uno de los mejores hombres, para hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a una buena administración pública.

Una vez esbozadas estas características, el Tribunal Disciplinario y Ético del uribismo consideró que solo Óscar Iván Zuluaga, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Rafael Nieto y Josué Alirio Barrera eran aptos para recibir el aval.

Ante esto, el representante Edward Rodríguez respondió algunos comentarios que, según él, han hecho Rafael Nieto y otros sectores en contra de algunas de sus actuaciones en relación con la compra de un apartamento y la financiación de su campaña al Congreso.

“Sobre mi apartamento, aquí está cuánto debo de mi apartamento, que es el 80% y me siento orgulloso que pago con mi sueldo ese apartamento porque además vale la pena ser honesto en Colombia, yo creo que cuando uno trabaja y mucha contra la corrupción, uno tiene todo el derecho a defender su honradez”, indicó.

Sobre las cuentas de la campaña del 2014, Rodríguez afirmó que en ese momento María Fernanda Cabal era la cabeza de lista, pero que el Consejo Nacional Electoral auditó las cuentas de esa campaña.

“Le he pedido al Consejo Nacional Electoral que me certifique si esas cuentas fueron auditadas o no y también quiero decirles que me siento orgulloso de combatir la corrupción en todo, porque quiero decirles que soy el autor de la ley que crea los delitos electorales”, manifestó.

El congresista ha dicho que apelará la decisión del Comité de Ética ante las directivas del partido Centro Democrático y ante el propio expresidente Álvaro Uribe Vélez.

