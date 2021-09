Este domingo llamó la atención el anuncio del exconcejal de Bogotá Hollman Morris de querer llegar al Senado de la República por el movimiento Fuerza Ciudadana del que hace parte el actual gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo y no por el ‘Pacto Histórico’, dada su cercanía con el senador Gustavo Petro.

En entrevista con RCN Radio, el líder político aseguró que el movimiento Fuerza Ciudadana va a tener la voz de las regiones.

“Yo he sido un hombre que ha recorrido las regiones, conozco la realidad nacional como muy pocas personas. Un recorrido permanente por más de dos décadas”, dijo.

En ese sentido, explicó que con la lista cerrada del ‘Pacto Histórico’ no se va alcanzar a recoger la voz de las regiones.

Agregó que “me quiero hacer contar en la lista abierta. Esa lista abierta da la posibilidad que la gente vote por una persona y eso me interesa y llama la atención. En la lista cerrada no veo esa posibilidad", señaló.

Sin embargo, Morris dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que "vamos a construir la bancada progresista más grande de la historia y llevaremos a Gustavo Petro a la Presidencia para que la dignidad sea costumbre en Colombia".

Cabe mencionar que el ‘Pacto Histórico’ decidió que en las elecciones para el Congreso en el 2022, se presentará con listas cerradas. Con este mecanismo se votará solo por el logo de la coalición y quedarán elegidos quienes estén más arriba en la lista.

Finalmente, el exconcejal de Bogotá y quien fue candidato a la Alcaldía de Bogotá en el 2019, indicó que al llegar al Senado de la República tiene la posibilidad de refrendar su trabajo en el país. "Quiero ser senador, he hecho una carrera política bonita y decente. eso recoge mi trabajo por Colombia", sostuvo.