¿Por qué la Cancillería no asistió a debate sobre los problemas con expedición de pasaportes?

La Comisión Segunda del Senado tenía previsto adelantar un debate de control político sobre el proceso de licitación para la expedición de los pasaportes en el país, que ha presentado varios inconvenientes.

La corporación había citado al ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, para que entregara explicaciones sobre este caso, pero el funcionario se excusó.

Según el documento que se envió a la mesa directiva de la Comisión, el canciller Leyva no pudo asistir a esta discusión porque se encuentra fuera del país acompañando al presidente Gustavo Petro a su visita a Brasil.

Sin embargo, llama la atención que la Cancillería no hubiera designado a un funcionario distinto que pudiera explicarle a los congresistas lo que está ocurriendo con este tema y sí lo hubiera hecho para atender la citación que también se le había hecho a la entidad para hablar del fallo de La Haya sobre el caso con Nicaragua.

Lea también: Primer año de Petro: ministros pasarán al tablero en el Congreso por baja ejecución presupuestal

“En atención a las proposiciones relacionadas en el asunto donde se me convoca a debate de control político el martes 8 de agosto de 2023, de forma respetuosa me permito presentar excusas, toda vez que para la fecha me encontraré en Brasil en la ciudad de Belém do Pará, donde se desarrollará la IV Reunión de Presidentes de los Estados Parte del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA)”, indica la excusa enviada por el canciller.

Álvaro Leyva solicitó el aplazamiento del debate en el que, según dice, no solo se tocará el tema relacionado con la expedición de los pasaportes, sino otros asuntos relacionados con la política exterior.

“Por lo anterior, y de acuerdo con lo conversado telefónicamente, mucho sabría agradecer pueda ser considerado el aplazamiento del debate, con el compromiso de concertar próximamente una fecha para asistir a la honorable Comisión Segunda del Senado y abordar estos temas junto con varios otros relacionados con la agenda de política exterior colombiana”, finaliza el documento.

Durante el debate, los parlamentarios quieren conocer cómo avanza la adjudicación del contrato para continuar con la entrega de los pasaportes a los colombianos, máxime cuando por segunda vez fue suspendida la licitación.

De interés: Pasaporte en Colombia: cómo obtenerlo gratis y quiénes pueden solicitarlo

La empresa Thomas Greg & Sons es la actual contratista y por ahora seguirá encargada de la fabricación de este documento hasta el próximo dos de octubre, pero de ahí en adelante no se sabe qué va a ocurrir.

Se espera que el debate de control político sea reagendado y el ministro Leyva pueda asistir a entregar las explicaciones a las que haya lugar.