¿Por qué se reunieron 'Epa Colombia' y Álvaro Uribe?

La influenciadora Daneidy Barrera Rojas, conocida como 'Epa Colombia' se reunió con el expresidente Álvaro Uribe, la mujer publicó en su cuenta oficial de Instagram el video del amistoso encuentro.

El encuentro se llevó a cabo alrededor del consumo de empanadas, en tono jocoso y con un constante intercambio de risas entre el político y la joven que hace varios meses incursionó en el negocio de productos para el cabello.

Al parecer, el objetivo era promocionar las ya famosas 'keratinas Epa Colombia', durante la conversación, la influenciadora le pidió al exsenador que la imitara y le ayudara a impulsar la venta de sus productos.



Pese a que el encuentro no tuvo un tinte político, en el mensaje que acompaña el video 'Epa Colombia' subrayó "Ni derecha ni izquierda Si al emprendimiento Si a las keratinas NO a la cocaina"(sic).



Cabe resaltar que en días pasados, la consigna "Sí a las keratinas, no a la cocaína" fue plasmada en varias carteleras por parte de los seguidores de la mujer que asistieron a una convocatoria para apoyarla, luego de que fuera condenada a cinco años de cárcel por los actos de vandalismo que cometió contra una estación de Transmilenio durante las manifestaciones de noviembre de 2019.

En una de las fotografías que se conocieron del encuentro se ve una carpeta con el logo del partido Centro Democrático, en días pasados la influenciadora manifestó su deseo de llegar al Senado de la República, aunque nunca manifestó por cuál partido político.

Sin embargo, sorprende que la joven se reúna con el líder natural del partido de Gobierno debido a que en varías ocasiones se había mostrado en contra de la actual administración, y a favor de algunas posiciones de los manifestantes del Paro Nacional.

No obstante, la influenciadora no cumple con los requisitos para presentarse a las próximas elecciones al Congreso de la República. La reciente sentencia judicial en su contra y su corta edad (25 años) le imposibilitarían aspirar a una curul.

Daneidy Barrera actualmente tiene 4.4 millones de seguidores en Instagram y el curioso video ya tiene cerca de dos millones de reproducciones.

Posterior a la polémica publicación, 'Epa Colombia' publicó una serie de videos en solitario en la sección de historias en dónde justificó dicha reunión con el expresidente como una forma de conseguir apoyo del "poder", para evitar las sanciones de las autoridades en contra de su empresa y para no ir a la cárcel debido a sus problemas judiciales.



"Yo tenía que decirle al presidente que me ayudara ¿A quién más le iba a decir que me ayudara? si yo sola la fui guerreando pero siempre me quitaban plata, por un lado, por el otro, siempre me amedrantaban con lo de la cárcel, yo no me puedo ir a la cárcel", dijo Barrera.



Además, la mujer denunció amenazas en contra de ella y de su padre.

"Yo no me quiero morir, mi seguridad en Colombia no está bien (...) Yo no quiero que por culpa de salir adelante, de tener éxito le pase algo a mi papá, y yo tengo que buscar personas que cuiden mi seguridad y la de mi familia".